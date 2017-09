PEMP no pasará ante el Concejo

Tras varios atrasos en el cronograma de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico y su área de influencia, la Secretaría de Planeación indicó que finalmente el documento se presentará en noviembre de este año ante el Ministerio de Cultura, para su aprobación.

Leopoldo Villadiego, secretario de Planeación del Distrito, señaló que el PEMP, obligatorio para Cartagena por su condición de Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de la Humanidad, no será revisado ni aprobado por el Concejo antes de llegar a Mincultura.

La declaración del funcionario contraría al cronograma de actividades que el mismo despacho dio a conocer en junio pasado, en el que se contemplaba la revisión del documento por parte del Concejo Distrital después de las mesas de concertación con asociaciones comunitarias y gremios, y antes de enviarlo al ministerio.

En reiteradas ocasiones, el Concejo ha expresado su interés en cómo avanza la elaboración del PEMP e incluso estuvieron presentes en el lanzamiento del taller de participación ciudadana y aprovecharon para hacer cuestionamientos sobre el proceso.

Lewis Montero, presidente de la corporación distrital, señaló que no tienen claro si deben o no revisar el PEMP: “Una cosa es lo que establece la Ley 617 del Distrito, que no está reglamentada, y otra lo que dice el Mincultura”.

“Debemos analizar la situación porque considero que sí debe pasar por el Concejo, teniendo en cuenta que revisaremos el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que incluirá el PEMP y que algunos proyectos relacionados con estos están pendiente por estudiar”.

Montero indicó que dialogarán con el alcalde (e) sobre esta situación para definir el papel de la corporación frente a la construcción del PEMP.

Avanza estudio socioeconómico

El secretario Villadiego indicó que en este momento se analiza la información recopilada en las mesas constructivas con las asociaciones y están cerrando el estudio socioeconómico que determinará información importante sobre el Centro Histórico, no calculada antes.

“Arrojará el número de habitantes del Centro, de comerciantes, cómo es la tasa de retorno y los manejos que hay que darle en la proyección financiera para la sostenibilidad económica de esta zona de la ciudad”, explicó el funcionario.

Además, se realiza la planimetría, relacionada con los ejes, conos visuales y área de influencia del Centro.