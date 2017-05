Periodistas del Caribe: ¡A prepararse para la llegada del Papa a Colombia!

El próximo 30 de mayo, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, los periodistas de Cartagena y la Región Caribe, están invitados a participar en el Seminario “Todo sobre el Papa y la Iglesia”, que coordina la Conferencia Episcopal de Colombia, la Arquidiócesis de Cartagena y la Universidad de la Sabana, como un aporte a la preparación de la visita del Papa Francisco a esta ciudad.

Al finalizar el seminario, los asistentes reconocerán los conceptos referentes al Papa, el Vaticano, su visita y podrán manejar la información de acuerdo con los parámetros establecidos.

A este Seminario se espera un buen número de comunicadores sociales y periodistas procedentes de toda la Región Caribe, interesados en cualificarse para atender los requerimientos noticiosos de la próxima visita pastoral del Papa Francisco a Cartagena.

Al concluir la agenda prevista, los participantes recibirán de la organización un diploma que los acredita para atender con profesionalismo los temas referentes a la visita Pastoral del Papa Francisco.

PONENTES

Jack Valero de Catholic Voices de Londres; Hernán Olano, Vaticanólogo, experto en derecho eclesiástico del estado y actual director del Programa de Humanidades y el Departamento de Historia de la Universidad de la Sabana; Juan Camilo Díaz, actual Director de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, Magíster en Educación y Desarrollo Humano y Adriana Guzmán, directora de Comunicación Institucional de la Universidad de la Sabana, son los conferencistas centrales de este seminario.

AGENDA DEL SEMINARIO

8:00 a.m. -9:00 a.m. Vivir la Visita del Papa Francisco desde Cartagena y en contexto del Caribe. Conferencista: Monseñor Jorge Enrique Jiménez, Arzobispo de Cartagena; Rafael Castillo, Vicario Pastoral.

9: 00 a.m. - 10:30 a.m. ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el Papa Francisco? ¿Cómo y por qué el Papa Francisco es cómo es? Conferencista: Jack Valero. Fundador de Catholic Voices. Londres. 10:30 a.m. Refrigerio.

11:00 a.m. a 12: 30 p.m. Claves Comunicativas del Papa Francisco. El Lenguaje del Papa. ¿A quién y cómo habla el Papa Francisco? ¿Qué ha dicho y qué no ha dicho el Papa Francisco? Conferencista: Hernán Olano. Vaticanista en Derecho y Director del Programa de Humanidades de la Universidad de la Sabana.

1:00 p.m. a 2:30 p.m. Almuerzo: Cómo se vive un encuentro con el Papa Francisco Conversatorio Jack Valero y Adriana Patricia Guzmán de Reyes. Interacción con los periodistas.

2:30 p.m. a 4:00 pm ABC de la Iglesia. Elementos básicos para conocer la jerarquía, la estructura y el funcionamiento general de la Iglesia. Responsables: Hernán Olano y Juan Camilo Díaz.

4:00 p.m. a 5:30 p.m. Logística, protocolo y elementos de carácter periodísticos propios de la Visita del Papa a cada una de las regiones. Conferencia Episcopal Colombiana Presidencia de la República Responsable: Juan Camilo Díaz. Director de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Si estás interesado puedes realizar tu inscripción a través del siguiente link: https://goo.gl/forms/bxtXKbpC6LWz3RGl1