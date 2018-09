Personas con discapacidad sufren en Transcaribe

El martes, a eso de las dos de la tarde, Javier Barragán, un hombre de 46 años, llegó a la estación de Transcaribe del barrio El Prado para ir a una cita médica.

Javier, quien hace 20 años tiene que movilizarse en silla de ruedas por haber sido víctima de una bala perdida, tuvo que arrastrarse por el suelo para poder pasar por el torniquete que da salida.

El hombre señaló que no recibió la ayuda de nadie e incluso las tarjetas que dan salida de las estaciones a personas con dicha discapacidad no han sido entregadas.

Según contó Barragán, duró esperando en la salida más de 15 minutos y al ver que no llegaba nadie para ayudarle decidió tirarse al suelo y pasar.

“No vi otra opción, tenía una cita médica que había apartado desde hace dos meses y no podía darme el lujo de perderla. Es lamentable la situación que vivimos las personas con discapacidad”, manifestó.

“No hay rampas”

Además de tener que esperar que alguien con una tarjeta especial les “dé salida”, las personas con discapacidad tienen que sufrir en algunas estaciones, puesto que no tienen rampa para bajar.

“En la estación de Chambacú no hay rampa y ante eso tenemos que esperar que alguien nos baje porque es un muro alto. Una vez intenté bajar solo y casi me volteo. Si eso hubiera pasado de seguro ocurre una tragedia. Nosotros merecemos más atención y tenemos los mismos derechos”, expresó Barragán.

Además de las personas que van en silla de ruedas, los usuarios con discapacidad visual también sufren al usar el sistema.

Consideran que en las estaciones debe haber personal que les indique el bus que deben tomar. Algunas veces, cuando no van acompañados, se sienten expuestos y apartados porque nadie les ayuda.

“Yo que soy ciego, si no voy acompañado, nadie se toma el trabajo de decirme el bus que viene o el que debo tomar. Muchas veces me he montado empíricamente y al rato me entero de que ese no era el que va para mi destino, entonces me toca volver a empezar. Se debería tener en cuenta esa consideración”, relató un cartagenero.

Harán campaña a favor de esta población

Mañana se realizará la primera jornada de personalización de tarjetas de Transcaribe para los usuarios con movilidad reducida. El sistema entregará gratis 250 tarjetas a quienes vayan a hacer este trámite.

Con esta tarjeta, los usuarios que tengan esta condición física tendrán rápido y fácil acceso o salida a las estaciones de Transcaribe y posterior abordaje o desembarque de los buses. Lo que significaría que ya no tendrían que depender de que el funcionario de turno esté disponible para abrir el torniquete de cada estación.

“Con la tarjeta personalizada se facilita el ingreso y salida por el validador PMR (personas con movilidad reducida) de las estaciones, que cumple con el espacio y la tecnología apropiada para esta población”, indicó Transcaribe.

La jornada se realizará de 8 de la mañana al mediodía, y de 2 a 5 de la tarde en la plataforma de Patio Portal (abordaje y salida de buses) y en las oficinas del Centro de Atención al Usuario, CAU, que queda en la zona de acceso de Patio Portal.

Según indicó Transcaribe, a través de su concesionario de recaudo, Colcard, ya ha realizado algunas acciones de registro en estaciones. Hasta el momento van personalizadas unas 15 tarjetas PMR.

Agregó que según el registro del Dadis, son 16.562 las personas con movilidad reducida en Cartagena, de las cuales hay registradas en esta entidad 5.500.

El 5 de octubre se realizará otra gran jornada de personalización de tarjetas para PMR en Patio Portal y con el mismo horario, de 8 de la mañana al mediodía y de 2 a 5 de la tarde.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

TEMAS Discapacidad Discapacitados Transcaribe Movilidad

Anterior Elefante mata a pisotones a una turista alemana en Zimbabue