Personería Distrital rechazó discriminación por condición sexual

Luego de que se denunciara que una pareja homosexual fue presuntamente discriminada en el hotel Holiday Inn Morros, al norte de la ciudad; el personero Distrital, William Matson Ospino, aseguró que rechaza “cualquier forma de discriminación que se realice en contra de cualquier ser humano, independientemente de su condición o preferencia sexual”. Lea aquí (Denuncian discriminación a pareja gay en un hotel de Cartagena)

Según Caribe Afirmativo, las supuestas víctimas fueron Rafael Yánez, procedente de Medellín, y su novio de nacionalidad holandesa. La agresión se habría presentado cuando la pareja se dio un beso en la piscina del alojamiento, donde se encontraban junto a sus familias. Prontamente vino el gerente del hotel y les ordenó separarse porque sus expresiones de cariño incomodaban a los huéspedes.

Por su parte, el gerente del hotel Holiday Inn Morros, William Rodríguez, explicó en Caracol Radio que sólo les pidió prudencia en sus “muestras de cariño”.

“Estas personas no fueron retiradas del hotel -añadió-. Una pareja de hombres estaba en la piscina un poco pasados de cariño, y la piscina estaba llena de familias. Llamaron a la recepción del hotel para que pidiéramos prudencia y nuestro ejecutivo de guardia les pidió discreción porque este es un tema tabú en Colombia. Les ofrecimos otros lugares donde pudieran estar más cómodos, y todos los huéspedes tranquilos”.

SÍ AL AFECTO, PERO CON MESURA

Por el caso en mención, el personero Distrital manifestó que “nuestra posición es una posición jurídica. La posición que la Corte ha manifestado es que cualquier persona en escenario público puede expresar su afecto de manera mesurada, sin embargo, las autoridades pueden interferir cuando las demostraciones de afecto sobrepasen los límites del decoro y la decencia o se trate de comportamientos claramente sexuales o libidinosos”.

Precisó que lo sucedido en Holiday Inn Morros “es una situación muy particular que tendríamos que tener clara (...) En el evento en que el sujeto al que se le llamó la atención estuviera realizando actos libidinosos, claramente sexuales, o actos que sobrepasen los límites del decoro y la decencia, la autoridad del edificio sí podría llamarle la atención sin que ello genere un acto discriminatorio”.

El representante del Ministerio Público invitó a quienes hayan sido víctimas de algún tipo de rechazo por su condición sexual, raza, religión, ideología política, entre otras, a denunciar a sus agresores ante las autoridades, recordando que cualquier tipo de discriminación se tipifica como delito y se castiga con pena de cárcel.

EL DECORO ES PARA TODOS

Las autoridades policivas tienen el deber de llamar la atención tanto a parejas homosexuales como a heterosexuales, cuando sus actos atenten contra la moral pública.

“El acto sexual es una actividad íntima (...) Si nosotros tenemos respeto por nuestro cuerpo y tenemos claro cuáles son los límites del decoro y la decencia en nuestra ciudad, en el país y en el mundo, creo que no nos debemos exponer a que una autoridad nos llame la atención por no tener claro lo que es la intimidad sexual (...) Por supuesto la Policía debe tener claro cuándo ese acto sobrepase el límite del decoro y la decencia”, indicó Matson.

LLAMADO AL SECTOR TURÍSTICO

Caribe Afirmativo rechazó lo ocurrido, pues existe una sentencia de la Corte Constitucional de 2013 donde se advierte “que en Colombia las expresiones de afecto son permitidas entre parejas del mismo sexo”.

A través de una carta, solicitó al hotel “que se expliquen las acciones tomadas, puesto que la Corte no limita las expresiones de afecto entre homosexuales ni heterosexuales en espacios comunes, a no ser que estén cargadas de expresiones de genitalidad, que no es este caso. Incluso, el hecho va en contravía con la Sentencia 568 del 2015, donde la misma entidad judicial sentenció que las parejas del mismo sexo tienen derecho a expresiones afectivas igual a las heterosexuales”.

La entidad también señaló que solicitará al Viceministerio del Turismo y a Cotelco, que emita una circular inmediata para la formación del personal de hoteles y centros vacacionales de la región Caribe, “para que siendo respetuosos de los derechos de las personas LGBTI no solo exploren éste como un nicho de mercado, pues desde que se aprobó en Colombia el matrimonio igualitario los hoteles ofrecen paquetes turísticos para las personas LGBTI, sino que además preparen a su personal para un trato respetuoso y digno, y que nada justifique la discriminación sino por el contrario que se propongan políticas de integración”.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, lamentó que “hemos documentado 15 hechos de discriminación en hoteles, 12 ocurrieron hacia parejas del mismo sexo y tres hacia personas transexuales. De estos 15 casos, 10 han ocurrido en Cartagena y el resto en Santa Marta, San Andrés y Coveñas. Esperamos que la Superintendencia comprenda que no es una práctica aislada y logre enviar una resolución interna a todos los hoteles, que aclare que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales”.