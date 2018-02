Personero dice que información sobre casos de malaria la dio el Dadis

El personero de Cartagena, William Matson, aseguró este miércoles que enviará una carta abierta al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), con el objetivo de que la entidad aclare y “sea seria” con la información oficial que ha suministrado sobre la malaria en la ciudad.

Matson aseguró que alertó sobre brotes de malaria tras conocer los resultados de una reunión interna entre funcionarios del Dadis realizada el pasado 14 de febrero, donde abordaron el tema de atención a venezolanos, y dos casos de esta enfermedad parasitaria en los barrios Pozón y Colombiatón.

“Voy a mandar al Dadis una carta abierta con copia a El Universal para que sean serios al dar la información. Ayer hablé con el doctor Jorge Morelo (Líder del Programa Ambiente y Salud) quien me llamó al teléfono de la doctora Norma Rizzo, y en efecto decía que sí habían casos de malaria. Que en la ciudad no se ha erradicado la malaria, que en los eventos donde se han encontrado malaria no han sido de venezolanos pero sí es una comunidad donde habitan venezolanos”, sostuvo Matson.

El personero manifestó que no es la primera vez que esta autoridad en salud omita información que la ciudadanía debe conocer de forma clara y oportuna.

“No sé cual es la razón para que el Dadis no quiera dar la información a la ciudadanía, pero eso mismo sucedió con la leptospirosis y ha sucedido en otros eventos. De manera que para nosotros como Ministerio Público, defensor de los derechos humanos, nos preocupa muchísimo que la información no se esté dando de manera clara a la comunidad y mucho menos que no se esté dando al Ministerio Público”, indicó.

Cabe resaltar que al ser consultado por El Universal, el Dadis señaló que en Cartagena “No hay un caso de malaria y mucho menos un brote de esa enfermedad parasitaria”, resaltando que en 2017, invirtieron 1,958 millones de pesos en servicios autorizados para atender a los venezolanos. (Lea:Cartagena no registra casos de malaria)

Sobre casos de leptospirosis

Luego de que el Instituto Nacional de Salud confirmara la muerte dos jóvenes en Cartagena por leptospirosis, residentes en el barrio La Quinta y sectores vecinos denuncian la proliferación de ratas y ratones en su comunidad, por lo que solicitan una campaña de desratización.

No obstante, el Dadis ha llevado a cabo jornadas de aseo para concienciar a los moradores sobre la forma correcta de tapar las basuras y hacer buen manejo de los desechos.

El Personero Distrital manifestó que es urgente una jornada de desratización para prevenir muertes por esta enfermedad bacteriana que se transmite por la orina de animales infectados.

"Yo creo que la función del Dadis en materia de salud es preventina. Entonces aquí lo que hay que utilizar es la prevención, desratizando precisamente para garantizarle la efectividad de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los habitantes de este sector. No veo que haya un fundamente serio para negar la desratización cuando son los mismos ciudadanos quienes denuncian la cantidad de roedores", dijo.