Piden nulidad a decreto del alza de tarifa de Transcaribe

La Personería Distrital considera que el alza de la tarifa de Transcaribe en el 2018 se dio por una falsa motivación y por eso interpuso una demanda contra Transcaribe y la Alcaldía de Cartagena. La demanda está radicada en el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena.

En esta pide una nulidad simple al Decreto 1535 de diciembre de 2017, proferido por el alcalde encargado Sergio Londoño Zurek, el cual “fija la tarifa para el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo - Transcaribe, en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para la anualidad de 2018”. Además que, por lo anterior, se ordene a Transcaribe cobrar con base en la tarifa anterior hasta que no se expida un decreto que cumpla con las condiciones técnicas y legales.

El Universal se comunicó con el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango, pero dijo que no se referiría al tema porque “el alza de pasajes lo hace la Alcaldía. Transcaribe no alza pasajes, ya que estos se hacen a través de decreto distrital”. Asimismo intentó comunicarse con la alcaldesa (e) Yolanda Wong Baldiris, pero no respondió.

El decreto entró en vigencia el primero de enero de este año. Dentro de este hay un informe sobre la proyección de la tarifa usuario del SITM para el año en vigencia, el cual recomienda el incremento de 200 pesos de la tarifa del sistema por lo que el pasaje quedó en $2.300. El Ministerio Público destacó que esto se recomendó a pesar de que los cálculos realizados dieron una tarifa técnica de $2.240.

“El documento que sirve como fundamento a la decisión de estipular la tarifa del SITM explica que el incremento se debe al aumento de rutas alimentadoras y para evitar el riesgo de desfinanciación del sistema. Sin embargo, no se han cumplido con las promesas de incremento de las rutas del sistema e incluso las existentes no cubren con la demanda, lo que ha generado demoras injustificadas y mal servicio”, fundamentó la Personería.

