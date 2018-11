Piden a Pereira que salve sede comunal de Olaya Herrera

La dirigencia comunal del sector 11 de Noviembre, del barrio Olaya Herrera, pidió al alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, que les salve la sede cívica que se encuentra en malas condiciones estructurales.

José Polo Rodríguez, delegado de la Junta de Acción Comunal, contó que la primera planta fue construida a finales de los años 70, y en 2011 se hizo un proyecto, con presupuesto participativo, para construir la segunda.

Al mismo tiempo, la Alcaldía Mayor de Cartagena hizo un convenio interadministrativo con Edurbe, “pero no se sabe qué pasó que la entidad no solo no terminó la obra sino que la dejó con un grave problema: en cada aguacero el agua entra por todas partes, lo que está dañando la estructura de la segunda planta”.

Pero antes de que eso sucediera por primera vez, “las columnas laterales cedieron y nos dijeron que suspenderían la obra, porque no se le podía poner más peso, dado que se podía caer. Y desde 2011 hasta esta fecha no hemos podido conseguir que un alcalde, por lo menos, subsane esa falla”.

La misma edificación, según los líderes comunales, es usada para la tercera edad y para eventos culturales, pero cuando se presentan inviernos fuertes, también sirve para albergar a los damnificados de las zonas que se inundan en Olaya Herrera, “y no queremos imaginarnos el día que esté llena de gente y la estructura se venga abajo”.

Polo Rodríguez señaló que los sucesivos alcaldes que han aparecido durante la interinidad del Distrito, “no se niegan a colaborarnos, pero todos le echan la pelota a Edurbe. Al alcalde Pedrito Pereira le enviamos una carta pidiéndole una cita para hablar del tema, pero aún no nos ha dado fecha”.

El alcalde Pereira envió un mensaje a los líderes anunciando que en los próximos días los visitará para conocer de cerca sus problemas. “Recibí una carta con sus preocupaciones por la construcción siniestrada desde el 2011”, informó.

