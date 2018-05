Piden que se cumpla garantía del parque de La Felicidad

En Huellas Alberto Uribe vive una gran población de personas en condición de discapacidad. La construcción del parque de La Felicidad, pensando especialmente para esta comunidad, los hizo sentir que ya les estaban poniendo más atención y reconociendo que tienen iguales derechos que las demás personas.

La llegada de esta obra construida por la Gobernación de Bolívar fue para mejorar su calidad de vida y, según ellos, ese objetivo se ha cumplido, sin embargo, por estos días su preocupación se ha dejado notar porque el parque tenía vigilancia pero de un momento a otro el celador no volvió a sus labores.

“No podemos practicar en las noches como lo veníamos haciendo porque ya no tiene luces. Todo el parque está a oscuras, teníamos entendido que no se lo han entregado al Distrito aún. Lo que estamos pidiendo es que el contratista venga y arregle lo que se ha dañado”, dijo Armando Montero, deportista del barrio que se moviliza en silla de ruedas.

Así mismo, Rafael Meza, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), sostuvo que el gobernador Dumek Turbay garantizó la obra para que no tuviera ningún tipo de retrasos cuando se construyó y ahora le piden que le exija al contratista que responda por lo que se está dañando.

“Conocemos de las buenas intenciones del gobernador, pero le pedimos que le diga al contratista que cumpla porque la garantía de la construcción no se está aplicando. Se han volado algunas láminas de los lirios; hay unos trabajos que el contratista se comprometió hacer para evitar que se puedan caer los niños de una rampa. La iluminación no está funcionando como debe ser y hemos tenido que pagarle a un electricista particular. La intención es que entre todos lo cuidemos”, aseguró el líder.

Se llamará a contratista

La Gobernación de Bolívar invirtió 3.500 millones de pesos en esta obra que fue entregada como regalo de Navidad a esta comunidad en diciembre del año pasado.

Sobre la garantía de la obra, el secretario de Infraestructura, Dulis Garrido, informó que la póliza de estabilidad de esta obra sigue vigente y efectivamente le dirán a la firma contratista que repare los daños que están dentro del tema contractual.

Una vez se inauguró esta obra para que la comunidad de Huellas Alberto Uribe la disfrutara, se le fue entregada a la Alcaldía de Cartagena para que lo cuidara junto a los habitantes del sector.