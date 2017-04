Piden que 'talanqueras' de Ciudad Sevilla y Barú sean móviles

Intranquilos. Así mantienen los residentes del edificio Atlantic Condominio Club, en Ciudad Sevilla, al sur de Cartagena, con las talanqueras fijas que se instalaron hace dos años en ese barrio y en la Urbanización Barú, y que no solo impiden el paso de los residentes de la zona sino el de los organismos de socorro ante cualquier eventualidad que ocurra.

Los residentes del conjunto temen que suceda una emergencia, como la de 2016 cuando se incendió un apartamento y los Bomberos no pudieron entrar a sofocar las llamas, por el cierre de las calles.

Alfredo Lorduy Bolívar, quien vive en el Atlantic, donde hay más de 200 apartamentos, explicó que "pese a que ya se ha dialogado con los vecinos para que coloquen móviles las famosas 'talanqueras', no ha pasado nada".

"Esa zona se inunda y quedamos sin poder entrar al edificio. Tenemos una sola entrada, porque las otras cuatro fueron cerradas. Barú también tiene talanqueras, nos tienen cerrados a nosotros. Ya hay carros dañados, la gente no puede entrar. Cuando se forman trancones por choques es peor (...) Ya la situación quedó en evidencia con la llegada de un carro de Bomberos que no pudo entrar a atender una emergencia. Eso es lo que más nos preocupa", indicó.

Asegura que la comunidad que habita en el conjunto es consciente del beneficio que estas herramientas traen a la seguridad, pero recalcó que también se están viendo afectados porque no se pueden desplazar libremente en sus vehículos. (Vea: El rifirrafe entre la comunidad y el Distrito por el desmonte de talanqueras).

"Cuando llueve muy fuerte, la calle se inunda y no tenemos acceso, porque ellos la tienen cerrada y la usan de parqueadero. Si tuvieramos un par de entradas abiertas o móviles, no tuvieramos este inconveniente, pero Barú nos tiene un cerramiento del lado inzquierdo y Ciudad Sevilla tres del lado derecho. No tenemos una calle alterna para salir en caso de alguna tragedia", añadió.

"Alcaldía local no responde"

Según Lorduy, en reiteradas ocasiones han puesto la situación en conocimiento de la Alcaldía de la Localidad 3: Industrial y de la Bahía, pero no se han tomado las acciones del caso. Finalmente dijo que se contempla instaurar una acción de tutela, para que sea un juzgado el que determine el futuro de las 'talanqueras' en el sector.

En otros barrios

Como un mecanismo de defensa para cerrarle el paso a la delincuencia, más de 10 barrios de Cartagena han instalado 'talanqueras'. (Lea: 'Talanqueras': cuando la comunidad toma medidas ilegales por la inseguridad).

El Recreo, la Urbanización Santa Clara, La Concepción, Alameda La Victoria, Urbanización La Princesa, Los Calamares, Campestre, Nuevo Campestre y San Fernando, son algunos de los barrios donde se ha adoptado esta medida ilegal. En la mayoría, las talanqueras son móviles.