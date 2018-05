Piden a Quinto no olvidarse de la leptospirosis en La Paz

La dirigencia comunal de los barrios La Paz, 13 de Mayo y Primavera pidieron al nuevo alcalde de Cartagena no olvidar el historial de leptospirosis que pesa sobre esta zona de las faldas del cerro La Popa.

Se refirieron, específicamente, a que en el sector El Pesebre, del barrio La Paz, murieron los hermanos Romario Guerrero Sandoval, el 17 de noviembre de 2017; y María Camila Guerrero, el 28 de enero de este año, afectados con la citada enfermedad y desde entonces las autoridades de salud del Distrito nunca más han visitado esas comunidades.

Asimismo, durante el percance con dicha enfermedad los líderes dijeron haber hecho notar que en las faldas de La Popa hay varias casas en riesgo, que deben reubicarse cuanto antes y un descontrol en el manejo de las basuras, puesto que las empresas de aseo no alcanzan a cubrir toda la zona.

Carlos Díaz Acevedo, gestor social de las faldas de La Popa, indicó que la petición al nuevo alcalde se hace imprescindible por cuanto el invierno del presente año podría accionar los factores de contaminación, deslizamientos y enfermedades que están en la zona.

Trajo a colación que el Distrito se hizo unos compromisos con estas comunidades, en términos de la reubicación de diez familias en el sector El Pesebre, donde hay riesgos por deslizamientos tanto en la parte alta como en la parte baja.

En cuanto a esto último, Díaz Acevedo señaló que la Secretaría de Gestión de Riesgos se comprometió a dar un dictamen y a iniciar el proceso de reubicación de las familias, “sabemos que no es fácil, pero hay que ir dando los pasos en esa dirección”.

El activista cívico manifestó que cuando se supo todo sobre la muerte de los hermanos Guerrero Sandoval se prometió una atención psicosocial con la comunidad, pero especialmente con la familia de los finados, lo cual nunca se cumplió.

Refiriéndose al manejo de las basuras, el Distrito anunció la colocación de contenedores en puntos claves, los cuales se instalaron, pero no en todos los sitios críticos.

Además, se anunció que habría diálogos con los dueños de lotes que estén sin encerrar y que propicien la formación de basureros satélites, pero eso tampoco se ha cumplido.

En marzo y abril pasado las autoridades se reunieron con la comunidad y posteriormente se vieron algunas jornadas de limpieza, “pero no con la intensidad que esperábamos, porque la idea era que también se desarrollaran unas estrategias de información y comunicación para la prevención y no con charlas puntuales, porque así no se va a resolver el asunto”, comentó Díaz Acevedo y añadió que “esas estrategias tendrían que activarse ahora en esta temporada de lluvias antes de que se presenten nuevos enfermos con leptospirosis”.

Agregó que en varios sectores de La Popa hay problemas con alcantarillas destapadas y taponadas, factor que propicia la proliferación de cucarachas y ratas.

Voceros del Gobierno Distrital afirmaron que uno de los frentes más fuertes que tiene el programa de gobierno del alcalde Antonio Quinto Guerra es el de la salud, sobre todo en las zonas vulnerables de Cartagena, donde la población infantil es alta.