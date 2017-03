Piden reconstruir box culvert en barrio Boston

La Junta de Acción Comunal del Primer Sector del barrio Boston pidió al Gobierno Distrital la ampliación de un box culvert en la avenida Pedro Romero.

Explicaron que les urge la reconstrucción de esa estructura, debido a que ya se volvió insuficiente para recibir las aguas pluviales que conduce el Canal Alejandro Amador y Cortés.

Cabe anotar que dicho canal parte desde la Loma del Marión y atraviesa gran parte de los barrios de la Localidad 2 hasta llegar a la avenida Pedro de Heredia, cruza por la Pedro Romero y termina en la Ciénaga de la Virgen.

Pero la dirigencia cívica del Primer Sector se refirió, específicamente, al trecho que arranca desde la Pedro de Heredia hasta la Pedro Romero.

Anotaron que esa parte, además de llenarse de malezas y sedimento, recibe las basuras que arrojan los barrios de las alturas (Andalucía, Armenia, La Gloria, España, Piedra de Bolívar...) cuando comienzan los aguaceros, lo que provoca que más de 20 casas del Primer Sector se inunden con el desbordamiento del canal.

Julio Guzmán, del Comité de Infraestructura de la JAC, contó que el canal fue limpiado hace un año, pero únicamente después de la Pedro Romero hacia la Ciénaga de la Virgen.

También relató que la comunidad recibió ayuda de la empresa ISA para el emplaquetamiento del canal desde la Pedro Heredia, pero dicha obra no pudo continuarse, pues se necesita de la reconstrucción del box culvert.

“En la administración de Dionisio Vélez --prosiguió-- limpiaron todo el canal, pero desde entonces parece que este tramo no existe para el Distrito. Fuimos a la Secretaría de Infraestructura y nos dijeron que eso era con Corvivienda. Fuimos a Corvivienda y el gerente no nos atendió. Un día nos mandaron una máquina que sacó la tierra, la puso a un lado y no vino más. Y ahí sigue la tierra y el canal sucio”.

Manuel Mercado, otro habitante de Boston, hizo saber que el box culvert tiene más de 40 años de construido y está tan deteriorado que podría caerse en cualquier momento con la cantidad de vehículos que por ahí transitan todo el día.

Jorge Marimón, gerente de Valorización Distrital, anunció que hoy enviará una comisión técnica a la zona para revisar el estado del box culvert.

Añadió que revisará con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) para saber si el canal Amador y Cortés aparece entre los 26 que ese despacho intervendrá.

En caso contrario, se buscarán los recursos para ampliación del box culvert y limpieza de ese conducto.