Piden revisar pavimento en sector Nuevo Paraíso, en Olaya Herrera

El pasado 5 de noviembre se iniciaron los trabajos de pavimentación de la vía principal del sector Nuevo Paraíso, en el barrio Olaya Herrera. La intervención que realiza la Alcaldía de Cartagena consiste en recuperar 1.189 metros de la carretera, con una inversión de $1.242 millones, para la obra que incluye andenes y bordillos.

Según los vecinos, por el hecho de no haberse socializado el proyecto con la comunidad, aunque es una obra anhelada, esta no está cumpliendo con los requisitos de calidad, por lo que esperan que no sea inaugurada sin antes verificar las condiciones de la misma.

Insiste la comunidad en que para realizar la obra debieron, inicialmente, comunicar los alcances de esta, algo que no se hizo.

Las irregularidades

“El 5 de noviembre del año pasado fue que aparecieron unos trabajadores haciendo trazos con cal y demarcaron para iniciar la pavimentación de la calle. Nosotros no teníamos conocimiento ni de la obra ni del contrato”, explicó Cilar Aguilar, fiscal de la Junta de Acción Comunal del sector Nuevo Paraíso del barrio Olaya Herrera.

La líder comunitaria también denunció que se están cometiendo errores como pavimentar sin mover algunos postes. “Hay un poste casi que en la mitad y así están echando concreto. En otras zonas la calle está quedando torcida por lo mismo. Además, el terreno no fue adecuado como era porque son 30 centímetros de triturado, pero en algunos tramos tiene 19 centímetros. Las placas debían ser de 15 centímetros y hay unas que tienen 10 y 8 centímetros. La inconformidad que tenemos es que nadie sabe si eso está bien, pues lo que creemos es que este trabajo no va a demorar mucho tiempo si no lo revisan”.

Otros vecinos señalaron que al final de la calle, en donde aún no se ha echado concreto aún “lo que se está haciendo es reducir la calle. Ni el carro de la basura va a poder pasar por ese pedazo”, dijo uno de los moradores.

Por su parte, el alcalde de la Localidad 2 (Virgen y Turística) Gregorio Rico indicó que se realizó una visita a la zona y se atendieron las denuncias comunitarias.

“Los compromisos que adquirimos en una visita hecha al sector le estamos haciendo total seguimiento con el objetivo de trabajar en una solución que permita tranquilidad y mejor bienestar a los moradores. Ellos deben tener toda la fe y la confianza en este Gobierno dispuesto a cumplir lo que promete”, indicó el alcalde local.