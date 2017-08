"Pido a Dios que me la regrese"

Linaida Margot López Agámez sueña que su madre está encerrada en un lugar oscuro, luchando por salir sin poder lograrlo. Su pensamiento se pierde al recordar su rostro y su cabello, también sueña que se la devuelvan. Nancy del Socorro Agámez Velásquez, su progenitora, desapareció el 14 de diciembre de 2002 en una finca del sector El Bayano, vía al corregimiento San José de Chiquito en Turbaco.

A recoger maíz

Linaida tenía 25 años en el 2002. Su madre salió de la finca donde vivían, en Arjona, hacia su parcela a recoger el maíz que sembró meses antes. Eran las 5 de la madrugada de ese 14 de diciembre y Nancy abordó un bus hacia la zona enmontada de la que no volvería.

“Ella se fue a recoger ese maíz porque la esposa de mi hermano tuvo problemas con el parto y quería ayudar a su hijo con la cosecha”, evoca Linaida, mirando a su alrededor como quien busca compañía.

Nancy, quien en ese entonces tenía 47 años, acostumbraba a llegar a las 4 p. m. pero ese día no fue así. A las 6, al ver que el cuidandero de la finca llegó solo a Arjona, Linaida le preguntó por el paradero de su mamá, quien le respondió que se había cansado de esperarla y hasta pensó que se había regresado.

Ante su desesperación, el esposo de Linaida decidió ir a la parcela y el dueño le aseguró que ella no había regresado a almorzar y al buscarla en el lugar no la encontró, pero el maíz seguía allí. Caminó un largo rato y al oscurecer fue detenido por dos personas que le preguntaron el motivo de su presencia por esos lugares y les explicó la desaparición de su suegra. “Mejor regrese, le perdonamos la vida, no la busque más”, sentenciaron.

Aunque Linaida no tenía certeza del conflicto, se rumoraba que en esa zona delinquían guerrilleros y paramilitares.

Triste Navidad

Los días pasaron y Nancy nunca llegó. Su compañero sentimental regresó el 24 de diciembre de la Sierra Nevada y se encontró con la triste noticia. Indagó en la Policía sin conseguir información, unos buzos se lanzaron a dos represas en su búsqueda, pero no la hallaron.

Por muchos días más, el esposo de Linaida caminó la zona en busca de su suegra, mientras ella estaba sedada en una habitación porque no resistía la tragedia. Otros familiares decidieron denunciar en la Fiscalía, por lo que otra hija y el compañero sentimental de Nancy viajaron a Cartagena, pero luego de 14 años sigue desaparecida y sus familiares entristecidos.

¿La mataron?

Nancy del Socorro tiene cinco hijos, uno de ellos asesinado hace nueve años en San Jacinto. A los que quedan se les dificulta asimilar que ella no está, sobre todo en las fechas especiales.

“Mi hermana el Día de la Madre se pone triste, uno no sabe si está viva o muerta. No tenemos adónde llevarle un ramo de flores”, menciona Linaida, sosteniendo en sus mano la copia de una noticia donde aparece el nombre de su madre como muerta.

Según la publicación, Nancy fue asesinada por colaborar con la guerrilla. Linaida no cree en esa noticia por ello le pide a Dios que se la devuelva viva.

“En la Fiscalía no investigaron nada, solo reafirman lo que apareció en la noticia, pero queremos una respuesta contundente”, precisa la afligida hija.

Conmemoración del día

Inaida estaba ayer con decenas de víctimas más en la plaza principal de Turbaco, en el homenaje que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica por la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos. Durante el evento hubo una puesta en escena sobre la desaparición forzada y una conexión simultánea con víctimas de Argentina, Chile, Uruguay y México.