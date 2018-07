Plan de Ordenamiento Territorial no estaría listo por ahora

La firma INYPSA encargada del acompañamiento para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial se comprometió a entregar los documentos que darían paso a la implementación de dicho plan el 31 de julio, ante esto, el Distrito manifestó que para la fecha no podrían darle aval al proyecto ya que tienen que revisar minuciosamente los productos del convenio.

Por eso, en la sesión de hoy del Concejo, los cabildantes manifestaron la preocupación por la incertidumbre que hay respecto al documento técnico de soporte para el POT, por lo que solicitaron a la Alcaldía analizar y definir la terminación del contrato por la demora en la entrega de los productos, y la extensión inconveniente hasta el 31 de diciembre para culminar todo lo acordado.

Según el concejal Cesár Pión es necesario que esta herramienta de planeación y organización del territorio, deba ser desarrollada por profesionales cartageneros que conozcan la ciudad y tengan más sentido de pertenencia con ella.

“Me he enterado que INYPSA dijo que ya no va entregar el 31 de julio en POT que se le vencía, si no que lo va a llevar hasta diciembre, solicito a la administración que analice y defina la suspensión de este convenio con la devolución de los recursos que nos tienen estancados”, manifestó Pión.

El cabildante afirmó que en estos momentos hay más de 40 proyectos estancados que paralizan a más de 20.000 trabajadores, por falta de garantías en el POT.

"Es una burla que después de haberlos tenido en el Concejo y hayan presentado un montón de ideas y decir que estaría listo el 31 de julio, hábilmente ampliaron el convenio que tenían con Fonade para que nuestro POT se fuera al 31 de diciembre y ese día nos entreguen un cascarón sin ninguna estructura de desarrollo", finalizó Pión.