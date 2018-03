Plan para cubrir salud y seguridad en Semana Santa

A Cartagena llegarán más de 90 mil viajeros en Semana Santa, según cálculos del Sistema de Información Turística (Sitcar), que administra Corpoturismo; para garantizar la salud y seguridad de cartageneros y visitantes, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana ya comenzaron a desplegar acciones y a compartir recomendaciones.

Adriana Meza, directora de la autoridad en salud, anunció que desde mañana “vamos a tener un equipo de atención prehospitalaria en el Centro, que será recorrido también por el equipo comando (moto y carro) con técnicos en atención prehospitalaria y todo el personal del Crued (Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres), para garantizar una mejor respuesta del personal de salud”.

Indicó que “en los puestos de control de la entrada de Bocagrande, junto con Policía y Tránsito tendremos los técnicos de alimentos vigilando las carretas y los carros que entran con comidas a las playas, para constatar que estos sean los que estén habilitados por la Gerencia de Espacio Público, que las personas que manipulan tengan todos los certificados y que los alimentos estén en buen estado de conservación”.

Recordemos que este lunes, la directora del Dadis sostuvo que la atención prehospitalaria estará presente en las playas de mayor afluencia, como Bocagrande y Castillogrande, a través de módulos.

Allí habrá personas entrenadas en primeros auxilios y primer respondiente. “Esto con el fin de que se atienda con oportunidad, recordando que en los primeros minutos de un evento cardiovascular son fundamentales, y la moto que tenemos patrullando tiene desfibrilador externo automático y también los hoteles cercanos a la playa están entrenados como zonas cardio-protegidas”, dijo Meza.

Destacó que el plan expuesto “nos va a ayudar a que las clínicas se descongestionen por casos como golpes, deshidrataciones, tomas de presión, y podamos garantizar buena atención en las clínicas”.

Son 43 puestos de salud los que están habilitados para atender cualquier emergencia. El Distrito decretará la alerta verde hospitalaria, en la que todas las instituciones hospitalarias estarán en alerta para atender cualquier situación.

Ojo al pescado que consume

La directora del Dadis aseguró que “para la Semana Santa, el Dadis ha venido capacitando a toda la comunidad, especialmente a los vendedores y expendedores de pescado, con el fin de que garanticen la buena calidad del producto. Se han desarrollado capacitaciones y acciones de inspección, vigilancia y control a los puestos de expendio de pescado”.

Resaltó que “estamos especialmente recomendando a las personas que tengan mucho cuidado al comprar el pescado, que verifiquen que el pescado esté con su piel y su cráneo consistente, que no se desmorone, que no presente malos olores. El ojo debe cubrir toda la cavidad de la órbita, y las aletas y las branquias no deben expedir ningún tipo de olor ni sustancia o mucosidad. Estos son signos de alarma en los que hemos venido entrenando al personal.

En caso de que alguna persona evidencie algún pescado en mala calidad o de contrabando, debe inmediatamente hacer la denuncia a las autoridades competentes, y la Policía actuará en equipo junto con el Dadis. Después de hacer el decomiso podremos incinerar el pescado”.

Revisiones en puntos críticos

Yolanda Wong, secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, dijo que por la temporada turística que se avecina llegarán 1.500 policías a Bolívar, de los cuales -hasta ayer- no se sabía cuántos quedarían en Cartagena.

Lo concreto es que “estamos priorizando el mapa de puntos críticos. Entre esta tarde (ayer) y mañana (hoy) vamos a revisar riesgos, cámaras, seguridad, etcétera, en los centros comerciales de mayor afluencia; por primera vez estamos articulados con centros comerciales para efectos de seguridad”.

Ella tiene la misión de ir a los más críticos. “Son Mall Plaza, Caribe Plaza y Castellana, que son los que se llenan. Mall Plaza y la Castellana porque enfrente tienen estaciones de Transcaribe; y Caribe Plaza por tener dos avenidas principales, de un lado la Pedro de Heredia y de otro lado la del Lago. Vamos a tener mayor dispositivo de seguridad en esos puntos”, dijo Wong.

Anotó que hoy también va a revisar las playas con Distriseguridad y Bomberos, “porque ya estamos teniendo la afluencia, y por primera vez voy a revisar las playas de Manzanillo que ya se nos están llenando”.

Refuerzos en la Localidad 2

La secretaria del Interior resaltó que aumentará la presencia de agentes de Policía en la Localidad 2, porque es donde hay mayor índice de delitos.

Precisó que los refuerzos llegarán a La Perimetral y corregimientos como La Boquilla, Bayunca y Pontezuela. “Ahí estamos teniendo inconvenientes con las terrazas”. También estarán en El Pozón, Colombiatón y Bicentenario.

Wong indicó que “la caravana de la seguridad no va a parar, va a ser 24/7. Vamos a empezar a salir con la Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar Familiar y demás autoridades competentes en el tema de menores de edad, porque el nuevo tema es que están en un piscinazo, pero es con trago. Es una chiquiteca”.

Añadió que “estamos tratando de asociar mucho a las fuerzas vivas de la comunidad o de los que mayor voz tienen: iglesias, el cuadrante y la Juntas de Acción Comunal, para activar la seguridad ciudadana comunitaria, que puedan tener reacciones propias”.

Plan cero basuras

Aseo Urbano de la Costa informó que desde antes de la temporada turística ejecuta un plan de acción en la zona insular y en Cartagena.

En la primera se instalaron 195 contenedores, distribuidos así: Archipiélago de San Bernardo 34, Isla Fuerte 51, Archipiélago del Rosario 19, corregimiento de Barú 11, Cholón 2, Playa Blanca 22, Ararca 3 y en Santa Ana 4. En la isla de Tierrabomba se instalaron 4, en Bocachica 14, Caño de Loro 10, Punta Arena 7, Leticia 7 y Recreo 7.

Esta semana, la empresa aumentará hasta un 200 % el personal operativo, así como las frecuencias de recolección y transporte en la zona insular, especialmente en puntos neurálgicos como Playa Blanca, Punta Arena y el Archipiélago de San Bernardo.