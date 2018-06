Planta de personal distrital debe ser más inclusiva

Por tener una planta de 1.041 empleos, la Alcaldía de Cartagena debe ofrecer, como mínimo, el 1 % de empleos (10 cargos) a personas con discapacidad. Así lo fijó el decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017, que establece un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con discapacidad, de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública.

Para cumplir con esta disposición, el Distrito tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2019. De hacer caso omiso, se considerará una falta grave en los términos del régimen disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 1618 de 2013.

Con 62 Órdenes de Prestación de Servicios

Pero mientras se cumple el término del mencionado decreto, ¿qué tanta es la vinculación laboral de las personas con discapacidad en el Distrito?

Consultado por El Universal, Christian Herazo Miranda, director de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena, informó que de los 1.041 empleados de planta, tres son personas con discapacidad.

Destacó que otras 62 personas en esa condición están contratadas por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en diversas dependencias, así: programa Familias en Acción: 2, Oficina Asesora de Control Interno: 1, Plan de Emergencia Social Pedro Romero: 2, secretaría de Educación: 1, Dirección Administrativa de Apoyo Logístico: 4, Dirección Administrativa de Archivo General: 1, Oficina Asesora de Informática: 1, Oficina Asesora Jurídica: 1, secretaría de Hacienda Pública: 1, secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana: 4, Sisbén: 1, secretaría de Participación y Desarrollo Social: 33, Unidad Municipal de Asistencia Técnico Agropecuaria (Umata): 1, Escuela de Gobierno: 4, Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis): 3, Localidad Industrial y de la Bahía: 1 y Localidad Histórica y del Caribe Norte: 1.

¿Qué se hará?

La secretaría de Participación y Desarrollo Social informó que con el fin de aumentar la vinculación de personas con discapacidad a la planta de personal distrital, “desde la secretaría técnica se está trabajando en las mesas institucionales para la política pública de trabajo decente. Estamos haciendo unos acuerdos de voluntades con el Ministerio del Trabajo, sindicatos, gremios y el Distrito. Todo eso para conllevar a la inclusión laboral”.

Así debería ser la vinculación

El Decreto 2011 de 2017 establece un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con discapacidad, de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública.

El cálculo de este porcentaje se establecerá de acuerdo al tamaño total de la planta (obtenida de la sumatoria de la planta permanente integrada por empleos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de periodo u otros que determine la ley, temporal, trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) de las entidades, así:

1. Plantas entre 1 y 1.000 empleos: 2 % de personas con discapacidad al 31 de diciembre de 2019; 3 % al 31 de diciembre de 2023 y 4 % al 31 de diciembre de 2027.

2. Plantas entre 1.001 y 3.000 empleos: 1 % de personas con discapacidad al 31 de diciembre de 2019; 2 % al 31 de diciembre de 2023 y 3 % al 31 de diciembre de 2027.

3. Plantas mayores a 3.001 empleos: 0,5 % de personas con discapacidad al 31 de diciembre de 2019; 1 % al 31 de diciembre de 2023 y 2 % al 31 de diciembre de 2027.

La historia de Khenier

“Yo voy a cumplir 10 años de estar trabajando con el Distrito, la mayor parte con contrato de prestación de servicios, y necesito obtener una provisionalidad en un empleo de carrera. Hace rato vengo detrás de eso y no he podido lograrlo”, manifestó a El Universal Khenier Alberto Calvo Robles, un hombre de 44 años que padece la parálisis del lado izquierdo de su cuerpo (hemiplejia).

Resaltó que anhela un nombramiento en provisionalidad, ocupando algún empleo de carrera administrativa cuya vacancia sea definitiva, “para tener una estabilidad laboral hasta llegar a la pensión y no tener que estar metiendo papeles para el pago de cada mes. Con la Alcaldía tengo contrato por OPS hasta diciembre”.

El analista de sistemas y auxiliar contable sostuvo que “siempre he trabajado con la Escuela de Gobierno y Liderazgo. Comencé con OPS en el gobierno de Judith Pinedo, pero desde un año antes de que ella llegara a la Alcaldía trabajé con un sueldo no remunerado por el Distrito. Los mismos empleados de planta me pagaban.

“Con la Escuela de Gobierno trabajé en la parte comunitaria. Ahora (desde la Casa de Justicia de Chiquinquirá) estoy como gestor social. Coordino el registro, suministro de información e ingreso de personal al Sisbén y Más Familias en Acción. Quiero saber si por la nueva administración puedo aspirar a la provisionalidad”.

¿Es posible?

Damaris Villarreal Gómez, líder del programa de Atención al Ciudadano en la Casa de Justicia de Chiquinquirá, manifestó que Khenier está apto para un nombramiento en provisionalidad “de mensajería, archivo o correspondencia”.

Explicó que Khenier “debe ingresar la solicitud (de que aspira a una provisionalidad) y si en algún cargo hay vacancia absoluta el Distrito abre un concurso. Él debe concursar y ganar para obtener el puesto”. Destacó que “con la provisionalidad ingresaría a la nómina de la Alcaldía, con un pago puntual cada 30 días, y tendría todas sus prestaciones sociales; no como en la OPS que con el salario de $1.600.000 que le dan debe pagar salud, pensión, cesantías. Con una provisionalidad el salario le puede rendir más porque el empleador asume la mitad de las prestaciones sociales. Además, es puntual el pago y no tiene que hacer cuentas de cobro ni preocuparse porque se las devuelvan si se equivoca en una coma”.

Christian Herazo Miranda, director de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena, informó que en este momento no hay vacante disponible para convocar a un nombramiento en provisionalidad. Khenier deberá esperar un poco más.

Más del decreto

El decreto 2011 de 2017, que promueve el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, aplica a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes.

Establece además que las entidades deberán efectuar el alistamiento necesario para cumplir la vinculación del porcentaje requerido, y advierte que sus disposiciones no afectan al mérito como mecanismo para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro.

“En los casos de ingreso y ascenso en la carrera administrativa, o en cualquiera de los sistemas especiales de carrera de la administración pública en los que la selección se realice mediante concurso de méritos, se garantizará el acceso en igualdad de condiciones y la equiparación de oportunidades para la población con discapacidad”, ordena el decreto.

Señala además que:

- Deberá promoverse al interior de las entidades el uso de alternativas y programas como el teletrabajo y horarios flexibles para este tipo de población.

- El porcentaje establecido se podrá cumplir con personas ya vinculadas a la entidad respectiva en cualquiera de los niveles jerárquicos y en cualquier forma de vinculación laboral.

- En cualquier caso, la desvinculación o retiro se realizará de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

- Los organismos deberán reportar al Departamento Administrativo de la Función Pública en el primer bimestre de cada año el cumplimiento del porcentaje de vinculación de servidores con discapacidad a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep).