En Bayunca inauguraron el CAP pero no se brinda atención médica

El 31 de diciembre de 2015 los bayunqueros presenciaron con “bombos y platillos” la inauguración del Centro de Atención Permanente (CAP) entregado a esta comunidad dentro del paquete de los 39 puestos de salud que el entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo se comprometió a entregar con el objetivo de mejorar la Red Hospitalaria en Cartagena.

No obstante, el panorama es otro. Aunque la instalación está lista, no se presta el servicio de atención médica para los habitantes de esta población, razón por la que este viernes se tomaron la vía principal y bloquearon el paso de vehículos.

“Ha pasado un año y cuatro meses con 17 días, y aún no sabemos cual es el futuro de esta obra porque no se ha puesto en funcionamiento. No tenemos información de ninguna clase por parte del distrito”, señaló Guillermo Luna, habitante de Bayunca.

En la comunidad reclaman el puesto de salud pues aseguran que no hay un lugar para atender alguna emergencia, pues el antiguo centro de salud no cuenta con los insumos necesarios. “Los niños están perdiendo las fechas de las vacunas porque ninguno da respuestas a las necesidades, en el antiguo centro de salud no hay insumos, falta papelería, faltan las vacunas; sinceramente desde el punto de vista de la salud estamos muy mal”, contó otro habitante.

El llamado de esta población al Distrito es que no haya más indiferencia y piden a las autoridades competentes dar respuestas claras sobre cuando comenzará a funcionar el centro de salud, pues infraestructura se ha deteriorado con el pasar de los meses.

HABLA EL DADIS

Adriana Meza, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), explicó que aún no culmina el proceso para que este centro de salud pueda brindar un servicio óptimo a este corregimiento.

“Si bien el CAP de Bayunca fue inaugurado en 2015, no tenía las posibilidades de entrar en funcionamiento. De hecho, en las visitas realizadas a principios de 2016, no tenía terminadas las salas de observación, las bombas de agua, necesitaba alistar un terreno para poder cumplir con las especificaciones. Además estaba inmerso en problemas presupuestales que tenía el contrato y que solo fueron subsanados hasta septiembre de 2016. Hoy las obras están iniciadas y la razón más grande por la cual no ha iniciado labores es porque nunca durante la ejecución del contrato se había pedido la licencia para pasar el cable de alta tensión por la carretera de la concesión”, dijo.

Añadió que el permiso de esta licencia está en trámite por parte del Distrito con el fin de obtener y cumplir con los permisos requeridos.