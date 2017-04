“Plantón por la salud” frente a la Alcaldía de Cartagena

Frente a la Alcaldía Mayor, en la Plaza de la Aduana, se reunirán mañana miércoles, a las 7 de la mañana, miembros de asociaciones de usuarios de la ESE Hospital Cartagena de Indias, veedores y miembros de Juntas de Acción Comunal para participar de un plantón. El motivo: “protestar por la demora en la culminación de obras de conclusión de centros de salud de la ESE”.

Ana Díaz Martínez, presidenta de la asociación UPA Punta Arena, Tierrabomba, señaló que a la manifestación asistirán veedores y miembros de la JAC de Punta Arena, así como integrantes de la Asociación Agropesquera de Punta Arena.

“Estamos muy preocupados con nuestra salud. Nuestra situación es apremiante, porque teníamos un pequeño centro de salud y en 2015 lo demolieron, porque iban a hacer uno más grande y mejor. Lo demolieron a medias y pusieron una casa de contingencia. Sin embargo, hasta ahora no han construido nada. La casa de contingencia que tenemos no está cómoda para prestar los servicios que se requieren. Sentimos que no tenemos nada y, hasta para ponernos una inyección tenemos que ir a Cartagena. Pasamos un derecho de petición a la Alcaldía y nos dijeron que en 2014 no habíamos sido priorizados para la adecuación del centro de salud. Eso nos ha llenado de preocupación, porque si no fuimos priorizados en 2014, ¿por qué nos demolieron el centro de salud? No tenemos ni una cosa ni otra. Vivios a diez minutos de la capital de Bolívar y no contaoms con un puesto de salud”, dijo Díaz Martínez.

Señaló que en Caño de Loro construyeron un centro de salud y que está listo, pero aún no ha empezado a funcionar, y los habitantes de esta población insular se apoyan en una casa de contingencia.

Miembros de asociaciones insulares y de Cartagena asistirán mañana al plantón llevando camisetas blancas. “Convocamos a miembros de asociaciones de usuarios de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, de las IPS, EPS y de las JAC. También a líderes, veedores de salud, veedores en general, usuarios y comunidad en general, al plantón por la salud el día miércoles a las 7 de la mañana”, indicó un vocero de la movilización.