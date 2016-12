Plazas sin alcohol y calles cerradas en el Centro Histórico

Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en diferentes plazas del Centro y establecer un horario de cierre en establecimientos nocturnos son algunas de las medidas principales que establece el Decreto 1751 del 20 de diciembre, que busca controlar el orden público en la época de fin de año.

“Por medio del decreto extendemos medidas de restricción de los establecimientos de comercio en el Centro Histórico que están en la calle Candilejas. Estos cerrarán todos los días a las dos de la mañana y la medida va hasta el próximo 31 de enero. Además, hasta el 31 de marzo de 2017, se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en la plaza de Los Coches, La Paz y en el Camellón de los Mártires.

“Todas estas acciones las ha tomado la administración distrital para garantizar la protección y la seguridad de todos los cartageneros. Además, queremos que los espacios públicos como las plazas y parques principales sean utilizados para el disfrute familiar y que en esta época los niños puedan divertirse en paz, tranquilidad y sin ningún tipo de afectación por el consumo de bebidas embriagantes o por situaciones que inciten a la intolerancia, como riñas o actuaciones vandálicas”, manifestó Fernando Niño Mendoza, secretario del Interior de Cartagena.

Controles policiales

El funcionario agregó que el apoyo de la Policía será fundamental mientras rija la norma.

“Seguimos las recomendaciones de la Policía Metropolitana, que a través de un informe técnico recomendó a la Administración que por esta temporada se tomara esta medida de orden público en donde ellos nos van a colaborar. Tendremos unidades de Policía de manera permanente en estas plazas, pues queremos que Cartagena sea una ciudad bandera donde reine la convivencia ciudadana”.

“El decreto es discriminatorio”: Matson

William Matson Ospino, personero distrital, le manifestó a El Universal que el Decreto 1751 es discriminatorio, ya que perjudica a los vendedores informales, que en su mayoría son desplazados de la guerra.

“Se expidió un decreto en el que se trabaja el tema de seguridad y estamos de acuerdo que se haga control sobre esto, ya que el alcalde tiene que organizar a Cartagena.

“Cuando empezamos a estudiarlo encontramos cosas que no son adecuadas, por ejemplo que en el artículo primero dice que se restringe hasta las dos de la mañana el permiso para que los bares que vendan bebidas alcohólicas puedan funcionar, pero posteriormente, en el artículo segundo, dice que no se podrá vender y consumir bebidas embriagantes en la Plaza de Los Coches y estos es contradictorio y genera complicación en la aplicación del decreto, ya que cómo un sitio nocturno no puede vender licor.

“Además, los vendedores informales, que llegaron hasta la Personería a manifestar su descontento ante el decreto, están perjudicados porque no pueden vender bebidas alcohólicas. Ellos son víctimas de la violencia, así que cuando se tome una decisión como esa deben analizar las cosas, porque en este caso no les están dando soluciones de paz en el posconflicto.

“El llamado es a que se revise el decreto, pues no podemos seguir siendo una ciudad excluyente”, expresó Matson.

No afecta a los bares

Al recibir la inquietud del personero, el secretario del Interior aclaró que el consumo de alcohol solo está prohibido en las plazas, mas no en los establecimientos aledaños.

“Lo que se está prohibiendo es el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, no cualquier tipo de actividad que no sea homogénea con esto, es decir, que solamente se veta el consumo de licor en la plaza de Los Coches, La Paz y en el Camellón de los Mártires.

“Esto obedece a una medida de orden público porque queremos que estos espacios sean de sano esparcimiento para que propios y visitantes que vayan a pasear por el Centro Histórico se encuentren con un escenario adecuado”, expresó Niño.

Cierres viales

Edilberto Mendoza Góez, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informó que en el Centro Histórico se realizarán cierres viales para que las calles se conviertan en zona peatonal.

“Como es bien sabido, en los últimos años en el Centro Histórico se ha presentado un incremento de la circulación vehicular, lo que afecta la movilidad y el desplazamiento de peatones, residentes, trabajadores, turistas y de más, por lo que el alcalde decidió mediante acto administrativo restringir la circulación vehicular en algunas vías del Centro.

“Esto va a permitir que las personas puedan disfrutar de los parques, plazas y todo lo que ofrecemos como servicio turístico. Adicionalmente, disminuir todas las probabilidades de incurrir en accidentes de tránsito en este sector. Este acto administrativo tendrá la vigencia de un año, es decir, que vence el 20 de diciembre del 2017 y el horario de restricción será de cinco de la tarde a cinco de la mañana del día siguiente”, dijo Mendoza Góez.