Pocas irregularidades durante jornada electoral

Eran las 3:58 de la tarde, adentro de la Institución Educativa José de la Vega en Santa Rita los jurados de votación gritaban que “por fin” faltaban dos minutos para cerrar las urnas, mientras cuatro personas aceleraban el paso para ejercer su derecho. A las afueras de la institución una mototaxi frenó, Osvaldo Morelo Rojano se bajó y le pagó rápidamente para ingresar a sufragar. Ya eran las 3:59 p. m. y el encargado le entregó el certificado de biometría con la cédula, la mesa 18 estaba a unos cuantos pasos pero antes de ingresar por la puerta sonó el timbre. Se habían cerrado las urnas, los jurados comenzaron a partir los tarjetones y Osvaldo corrió hacia la mesa 18 pero le dijeron que ya no había tiempo, que no podía votar.

Se sintió frustrado y salió con cédula en mano diciendo “estaba trabajando y por eso llegué casi al tiempo, pero el timbre me ganó. Vine para que otro no elija por mí, pero parece que sí lo hicieron”, dijo Osvaldo, quien reside en el 13 de Junio.

Inconformismo con el certificado

Ernesto Sánchez votó en el Inem y salió sin ninguna evidencia de que ejerció su derecho, sin embargo cuando se encontró con su mamá portaba el certificado de la consulta biométrica, así que le pareció extraño este caso. “Tienen que ponerse de acuerdo si lo van a entregar o no, a mí no me lo dieron pero a mi mamá sí. Pregunté para que no se presente ningún inconveniente”, resaltó Ernesto.

Una jurado de votación le dijo a El Universal que la orden de la Registraduría era quedarse con el documento de la consulta biométrica para tenerlo de soporte y que coincidiera con el conteo total.

Este hecho, junto a los inconformismos de las personas por no recibir un certificado electoral fue uno de los principales reportes que recibió la Misión de Observación Electoral (MOE).

Según el artículo 2 del Decreto 2559 de 1997, el certificado electoral solo se entrega en elecciones ordinarias, es decir, cuyas fechas de realización han sido establecidas por la Ley. Por lo tanto los votantes no obtienen los beneficios porque “en estos casos la abstención es una forma de participación política que incide en el resultado de la jornada democrática”, mientras que los jurados de votación sí tienen derecho a su día compensatorio por prestar su servicio.

Las irregularidades

Aunque la abstención fue la protagonista de esta jornada electoral, la calma en los puestos de votación también estuvo marcada pues se vieron pocas irregularidades y solo se presentó una captura por orden judicial en la Institución Fe y Alegría de Las Gaviotas.

En Ciudad Escolar Comfenalco hubo un corte de energía a mediodía que afectó la identificación biométrica por varios minutos, pero que fue resuelta. Lo mismo ocurrió en la Institución Educativa Fulgencio Lequerica, en Chiquinquirá.

Dentro de las otras irregularidades que informó la MOE estuvo el proselitismo, evidenciado en la Institución Educativa Foco Rojo donde hubo una manifestación de seguidores del Partido Alianza Social Indígena, quienes de manera pública promovieron a su candidato. Este tipo de actos, pese a estar prohibidos se dieron también en otros puestos de votación de la zona suroriental de la ciudad.

Movilizaciones

Una de las preocupaciones de la MOE en esta jornada electoral fue la movilización de votantes en vehículos con imágenes y símbolos de partidos políticos, pues aunque no es un delito electoral esta dinámica es la forma de hacerle trampa a la prohibición de portar publicidad. Además de que se utiliza para mantener el sistema de compra y venta de votos, que se afecta la libertad del votante y se genera dependencia del elector a ese tipo de transporte.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que ajusten los mecanismos de seguimiento y control de este tipo de comportamientos”, precisó el organismo.

Como plan piloto, la MOE realizó a las 4 de la tarde un operativo de observación especial a los escrutinios. Este consistió en el acompañamiento al transporte de los votos de siete puestos hasta el Coliseo de Combates, centro de acopio. Este plan se estará implementando en las elecciones presidenciales.