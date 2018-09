Pocos carniceros al día con las normas de higiene

Desde el 4 de mayo del presente año, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) dio a conocer los cambios que realizaron en el decreto 1500 de 2007. Este es el reglamento técnico a través del cual se crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano. También los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.

Lo que quiere decir que los lugar donde venden y comercializan carne deben estar en excelentes condiciones higiénicas y los productos deben estar bien refrigerados. De no ser así, estos lugares podrán ser sancionados o cerrados.

El compromiso

En el mes de julio, cuando el Departamento Administrativo de Salud Distrital (DADIS), dio a conocer este decreto, realizamos un recorrido por los diferentes barrios de la ciudad para corroborar en qué condiciones higiénicas se encontraban los expendios de carnes y preguntarles a los dueños y administradores de dichos lugares qué pensaban de la norma y cuándo se pondrían al día.

En su momento, las personas consultadas tenían sus negocios al aire libre, donde los productos no tenían ningún trato especial y la mayoría argumentó que se pondrían en el proceso de acatar las órdenes para hacer de sus negocios algo mejor e higiénico para el cliente.

“El DADIS vino y nos explicó cómo debíamos tener nuestro negocio, y que debíamos usar bata, guantes y tapabocas. Me toca comprar las neveras para que todo se vea bien”, explicó en su momento uno de los carniceros consultados.

“Estamos en eso”

Un mes después y faltando solo unos días para que comiencen las sanciones, volvimos a hacer un recorrido y de 5 expendios de carnes consultados, solo 2 han cumplido con la normativa expedida en el decreto.

“Yo sé que debo acondicionar la carne, por lo que dice ese decreto, porque el DADIS me dijo. Solo que la plata no me ha alcanzado, pero ya estoy en eso, en las averiguaciones de las neveras, para mantener el producto refrigerado y en buenas condiciones”, indicó uno de los carniceros consultados, que prefirió omitir su nombre.

Lo mismo respondió el administrador de otro expendio, quien agregó que “yo estoy vendiendo en estas condiciones, frente al Mercado de Santa Rita, porque yo debería estar allá dentro.

Allá es donde están las neveras y demás implementos que necesito y esto lo sabe el DADIS, así que no creo que me vayan a sancionar, porque ellos saben que no es culpa mía estar vendiendo en estas condiciones, es culpa del Estado por no abrir el mercado”.

Por su parte, otra persona aseguró, con un poco de temor, que ya está en el proceso de la compra de las neveras refrigerantes y demás insumos necesarios.

“Ya estoy en eso, en el proceso de compra, solo que ahí uno se gasta un billete que Dios quiera después pueda recuperar. Ya estoy tratando de comprar las neveras, los tapabocas y los guantes para que mi negocio sea más higiénico”, explicó este hombre que prefirió no identificarse.

Los que cumplieron

Dueños de los dos expendios de carnes que sí cumplían con lo expuesto en el decreto, aseguraron que lo hicieron porque saben que es lo mejor para su negocio y para la clientela.

“Nosotros, apenas recibimos la visita del DADIS donde nos explicaban los puntos del decreto, comenzamos a trabajar en mejorar nuestras condiciones económicas, puesto que así atraemos a más clientes, quienes son los primeros en verificar si el producto está o no en buenas condiciones, aunque aún nos faltan algunas cosas”, expresó uno de los carniceros.

En este lugar vemos que las paredes donde guardan la carne están limpias. Ellos aseguraron que le hacen aseo dos veces al día, al llegar y al terminar la jornada laboral. El producto está en neveras refrigerantes y tienen un mesón con baldosas, donde parten la carne que venderán.

También es bueno resaltar que los vendedores tienen tapabocas, guantes y delantal.

Habla experto y el decreto

“Como ingeniera de puedo decir que exigiendo la implementación de este decreto buscamos ser competitivos en el mercado, ya que para realizar intercambios internacionales debemos garantizar inocuidad en el producto, mejorar la calidad de los productos cárnicos y evitar enfermedades ocasionadas por el mal manejo del alimento. Por lo tanto, en los sitios de venta deben garantizar la higiene del lugar y del manipulador, aplicar el plan de saneamiento básico (programa de limpieza desinfección, control de plagas, manejo de residuos y abastecimiento de agua potable) y la conservación del producto garantizando la trazabilidad del mismo. Para esto es necesario controlar las temperaturas de refrigeración y congelación. Es decir, de 0 a 7°C y de 12 a 18, respectivamente”, indicó Marly Arenas, ingeniera de alimentos de la Universidad de Cartagena, quien fue consultada por este medio para conocer un poco más de las políticas necesarias para el cumplimiento de dicho decreto.

En el capitulo II del decreto 1500 de 2007 se explican las condiciones generales en que deben estar los productos. Según esto, con el fin de garantizar la inocuidad de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados de los cárnicos destinados para el consumo humano, deben estar en una temperatura de refrigeración o congelación desde las etapas del proceso en las que cuidan al animal, hasta cuando ya están las porciones divididas. El documento también asegura que los requisitos de temperatura de la carne serán los establecidos en la normatividad sanitaria que para el efecto se expida. Tanto el personal como el propietario deben cumplir con las prácticas higiénicas y de bioseguridad establecidas por el Instituto Agropecuario (ICA).