Polémica con Consejo Comunitario de Pasacaballos

Inconforme está una parte de la comunidad del corregimiento Pasacaballos, debido a que el Distrito aún no nombra la nueva junta directiva del Consejo Comunitario Afro.

José Miguel Medrano Cera, Juan Carlos Imitola, Jesús Barraza y Adelkis Imitola, quienes constituyen una parte de los inconformes, informaron a El Universal que la junta directiva del Consejo Comunitario venció el pasado 31 de diciembre a las 12 de la noche, pero aún sus miembros realizan actividades como si siguieran vigentes.

Las actividades comprenden convocatorias a asambleas generales y consulta previa con la empresa Promigás, por lo que Edson González Guerrero, otro de los inconformes, instauró una acción de tutela en contra del Ministerio del Interior, Promigás, la Alcaldía de Cartagena y el Consejo Comunitario de Pasacaballos, pues, según explica se da vulneración de los derechos a elegir y ser elegido, al independiente desarrollo de consulta previa, al debido proceso y al respeto a la dignidad humana.

Medrano Cera manifestó que la Secretaría del Interior del Distrito no ha dicho aún quiénes son los nuevos integrantes de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y, por lo tanto, ese gremio no puede seguir actuando en nombre de la comunidad.

“Ellos pueden --agregó-- representar legalmente a la comunidad, pero todavía no pueden hacer pactos ni acuerdos con ninguna empresa o entidad del nivel público o privado. Así que cualquier consulta previa que adelanten no tendrá validez”.

Asimismo, hizo saber que la Secretaría del Interior está otorgando certificaciones a varios grupos dentro de la misma comunidad, lo que podría generar enfrentamientos.

“Ese fenómeno es la muestra de que los consejos comunitarios están desviando la filosofía de favorecer a las comunidades afros. Ahora se encaminan al beneficio y enriquecimiento personal”, advirtió José Medrano.

José Anachuri, representante legal del Consejo Comunitario saliente, dijo que, en efecto, a todos los consejos comunitarios del país se les venció el período, “pero a nosotros se nos venció el 23 de enero de 2017, porque empezamos a operar el 23 de enero de 2013. Es decir, nuestro período fue atípico. Además, la Secretaría del Interior no ha expedido la resolución que nombra la nueva junta. Lo otro es que las elecciones están impugnadas y mientras eso no se resuelva no puede haber nueva junta directiva. Pero nosotros podemos seguir operando hasta que el Distrito haga el nuevo nombramiento, tal como lo contemplan las normas”.

Lucía Ruiz, gerente de Medio Ambiente y Seguridad Industrial de Promigás, comentó que el proceso de consulta previa que se adelanta con Pasacaballos empezó el año pasado, lo que está direccionado por el Ministerio del Interior, despacho éste que aún no ha notificado a la empresa si el proceso debe seguirse con una nueva junta directiva afro, por lo tanto, el proceso sigue con la junta directiva vigente”. El secretario del Interior del Distrito, Fernando Niño Mendoza, dijo que la demora en asignar la certificación de la nueva junta directiva obedece a un proceso administrativo dentro del cual se establece que los consejos comunitarios tienen plena autonomía para autoregularse.

Por tal razón, si un mismo consejo presenta varias listas de personas para juntas directivas, se les debe expedir su certificación.

En el caso de Pasacaballos, las elecciones están impugnadas y debe cumplirse el proceso respectivo para levantar la impugnación.