Polémica construcción en Getsemaní va ‘viento en popa’

En la calle de la Media Luna en el histórico barrio de Getsemaní, se alza imponente el tercer piso de una antigua edificación que se proyecta como un hotel de lujo en este importante sector de la ciudad. La obra que arrancó en noviembre de 2016, según lo expuesto en la valla de la Curaduría Urbana, preocupa a los residentes sobre la presunta afectación que podría causar a la visibilidad del sector y del patrimonio.

La altura de esta edificación sobrepasa de manera considerable al resto de los inmuebles de la zona, que también están vinculados a proyectos hoteleros. (Lea:Alerta por construcciones en Getsemaní)

Dávinson Gaviria Pájaro, presidente de la JAC de Getsemaní, denunció que en su momento reportó ante el IPCC las preocupaciones de los getsemanicenses frente a la obra.

“Hace un año y medio presentamos una queja no solo de esta obra en la Media Luna sino de otras obras que se están desarrollando en la avenida El Pedregal y la calle del Carretero pero no hemos observado que nuestro sentir haya causado efecto. Solo nos dijeron que a ambas construcciones se les seguía un proceso pero no hay control, las obras siguen”, indicó.

Tras una visita al lugar, ElUniversal.com.co constató que hay obreros al interior del edificio y que la obra va adelantada.

Tras consultar con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la institución manifestó que cuando iniciaron las obras, el edificio fue sometido a un proceso administrativo debido a que las licencias de construcción no se encontraban en orden.

Acto seguido, los responsables de la obra presentaron las modificaciones al Comité Técnico de Patrimonio, que después de varias reuniones “emitió un concepto previo favorable” que culminó con la expedición de la licencia de construcción, la cual se encuentra vigente hasta la fecha, según lo manifestado por la entidad.

Frente al control de los trabajos que se vienen ejecutando en el lugar, el IPCC reiteró que “periódicamente hacen seguimiento a los trabajos que vienen ejecutando, ejerciendo el control de esta y de todas las obras en el Centro Histórico y su área de influencia”.

En el edificio donde se realizan las obras funcionó en años anteriores la Farmacia Media Luna.