Polémica por medio que publicó foto en bikini de funcionaria del Distrito

Diana Pereira, coordinadora del programa Más Familias en Acción de Cartagena, se enteró que iba a ser removida del cargo a través de una información publicada por el medio local ‘La Verdad y Punto’. La nota venía acompañada con una fotografía suya en bikini que causó rechazo e indignación.

“El periodista me envía esta información por WhatsApp, con imágenes personales que tomó de mi Facebook, además el mensaje no tiene nada que ver con la foto donde poso en vestido de baño. Por eso rechazo esta situación públicamente porque el cuerpo de la mujer no se debe mostrar como un trofeo, el cuerpo de la mujer debe respetarse”.

La funcionaria rechazó el actuar del periodista al seleccionar precisamente una foto donde posa en vestido de baño y otra donde viste con minifalda para dar a conocer a la ciudadanía temas institucionales.

“Si bien el Facebook es público, eso no quiere decir que no tenga sus limitaciones, uno tiene que autorizar y no tomar fotos de momentos personales como lo hizo el señor Germán Teherán. Me parece que es un abuso de su parte con fines de desacreditarme, de atropellarme, humillarme y desprestigiarme”, indicó Pereira.

Pereira, que hoy deja la coordinación del programa Familias en Acción, ya emprendió acciones legales contra el medio de comunicación por violación a su honra y buen nombre. Además, anunció que interpondrá una denuncia penal contra el periodista.

“Hoy presentaré una denuncia penal contra el periodista porque la libertad de prensa también tiene sus límites. Además que la información que publicó no era veraz porque yo sí fui asignada en el cargo de coordinadora de este programa durante la administración del alcalde Sergio Londoño y ahora paso al DADIS, estas fotografías han traído graves consecuencias a mi salud y a mi vida personal", expresó Pereira.

“Es discriminación”

Rubiela Valderrama, miembro de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar denunció que Diana Pereira es víctima de discriminación basada en género y víctima de violencia.

“Mostrar una foto de ella para referirse a su actuación como funcionaria es violencia basada en género, es violencia contra las mujeres. Por esto rechazamos esta actitud del periodista Germán Teherán que no corresponde a la actitud de un periodista serio. Un periodista serio, si se va a referir a las actuaciones y funciones de una funcionaria pública, debe buscar una foto que corresponda a la información que está dando”, sostuvo.

Valderrama le hace un llamado al comunicador para que presente disculpas públicas a Diana Pereira.

"La fotografía no es sexista"

El comunicador Germán Teherán, director de La Verdad y Punto, manifestó a ElUniversal.com.co que la fotografía que seleccionó para acompañar la información referente al programa Más Familias en Acción no lleva una carga sexista.

"En la página de Facebook de la funcionaria se encuentran muchas fotos con vestimentas informales, casuales, y en situaciones similares, razón por la cuál tome la que a mi mano se encontraba. La fotografía no lleva una carga sexista, pues su perfil de redes es público, y no veo razón para que una mujer tenga que ser mal vista en su vida pública y cotidiana porque pose en una foto en traje de baño".

Y agregó: "yo en público me comporto como lo que soy, y como quiero que me vean. Hay un dicho que dice: muéstrame tu perfil en redes sociales y te diré quién eres".