Polémica por 'irregularidades' en contrato entre el Distrito y River View Park

Un nueva polémica involucra a la Alcaldía de Cartagena. Se trata del permiso otorgado para el River View Park, parque de atracciones mecánicas ubicado en Chambacú y que llegó a la ciudad hace dos semanas.

Tal son las irregularidades, que Luzmila Pertuz, exgerente de Espacio Público, afirma que revelarlas le habrían costado el cargo, pues este fin de semana de manera sorpresiva la alcaldesa Yolanda Wong, la declaró insubsistente. (Lea aquí: Retiran del cargo a gerente de Espacio Público de Cartagena)

Pertuz, quien es abogada y especialista en contratación pública, sostuvo a ElUniversal.com.co que el contrato suscrito entre el Distrito y el parque, es irregular.

La exfuncionaria indicó que River View Park realizó en el mes de junio la solicitud de viabilidad de permiso en la Oficina de Archivo y Correspondencia de la Alcaldía de Cartagena, esta se llevó al Comité de Eventos que reúne a varias dependencias del Distrito: Bomberos, Datt, Policía, Alcaldías Locales y la Secretaría del Interior; ahí se le dio el permiso, luego, estos presentaron el 1 de agosto una solicitud de cambio de fecha, la cual también se avaló, en este mismo documento se le habría anunciado que por parte de la Gerencia de Espacio Público se debía realizar un contrato de aprovechamiento económico como lo ordena la norma.

Esta es la respuesta de viabilidad presentada por el Distrito a River View Park (De click en la imágenes para verlas ampliadas)

Pasaron los días y el parque comenzó a armar las atracciones, por lo que Pertuz decidió visitar el lugar, el pasado 17 de agosto. Fue entonces cuando llamó a la representante y esta le afirmó que ya había un contrato de aprovechamiento entre el Distrito y River View Park, pero este no fue firmado por ella, sino por el exgerente Iván Castro Romero, hoy secretario de Planeación Distrital.

"Cuando yo evidencio que se está armando el parque llamo a la Policía para visitar el lugar un viernes en la noche, fuimos, hicimos los operativos, preguntamos, pero solo logramos comunicarnos vía teléfono con la representante del parque, ella me dijo, 'doctora yo hice un contrato con la Gerencia de Espacio Público', a lo que yo le respondí que me sorprendía porque la gerente de Espacio Público soy yo, y no había suscrito ningún contrato. Le dije, te espero el lunes en la Gerencia de Espacio Público, pero nunca llegó", contó Luzmila.

Por ello, se dio a la tarea de buscar dicho documento y el día miércoles de la semana pasada lo encontró y fue cuando se percató que este fue firmado antes de que River View Park pasara la solicitud ante la Alcaldía.

"Para mi sorpresa cuando encuentro el contrato es que este aparece firmado por el doctor Iván Castro, con fecha del 27 de abril, cuando él era gerente de Espacio Público, lo que me extraña es por qué hay un contrato firmado antes de la solicitud, y por otro lado, por qué no existe un valor del contrato y una póliza de cumplimiento que establece el mismo", afirmó la exfuncionaria.

Esto dijo la alcaldesa

La alcaldesa encargada, Yolanda Wong, indicó que todos los permisos y documentación para el funcionamiento de River View Park fueron realizados de forma transparente.

Explicó que el contrato tiene esa fecha porque los representantes del parque ya habían presentado meses anteriores a abril una carta de intención.

Contrato suscrito entre el Distrito y el parque (De click en la imágenes para verlas ampliadas)

"Con respecto al permiso para el parque de diversiones, tenemos toda la documentación en regla, incluso las revistas periódicas que hacemos a través de Gestión del Riesgo. Lo que ocurre es que ellos pasan siempre una carta de intención, y luego nosotros a esa solicitud le respondemos. Después ellos nos entregan los documentos formalmente que le solicitamos, con fecha posterior apenas nosotros hacemos el contrato. ¿Por qué se hace así?, porque la Policía para cualquier apoyo que ellos (el parque) soliciten les exigen que tengan el contrato, la oficina de Riesgo lo mismo, entonces siempre ellos presentan la documentación con posterioridad a la firma del contrato", indicó la alcaldesa (e).

Wong agregó que el contrato de aprovechamiento del espacio público ya fue cancelado al Distrito según la tarifa establecida.

Por su parte, Iván Castro afirmó que “ese contrato está firmado desde abril, lo ocurrido es que en junio los organizadores querían uno nuevo con condiciones diferentes, sin embargo, decidieron seguir con el contrato de abril".

Agregó que el documento tiene la liquidación anexa, tanto así que los organizadores realizaron los pagos.

¿Y la insubsistencia?

En cuanto a la declaratoria de insubsistencia, Pertuz sostuvo que el haber denunciado estas irregularidades a Yolanda Wong el pasado jueves, y solo un día después ser retirada del cargo, es la única razón que encuentra posible, porque desde que llegó a esta dependencia trabajó incansablemente.

"El día jueves le comentó las irregularidades en el contrato a Yolanda Wong, y me dijo que tenía conocimiento del caso y debía comunicarme con Amparo Barón (trabajadora de la Secretaría del Interior) y ya el viernes me declara insubsistente. No encuentro otra razón para esa decisión. Desde que llegué a la dependencia trabajé y realmente de manera intensa, estuve de día, de noche, de domingo a domingo, y mi trabajo se notó en las redes sociales y medios de comunicación, no pude hacer más porque no me daban las herramientas", manifestó la exgerente de Espacio Público.

Por su parte, la alcaldesa afirma que la insubsistencia del cargo no está relacionada con permisos ni contratos, obedece a la incapacidad en su desempeño, uno de los motivos fue el gran número de acciones de tutela por derechos de petición que recibió el Distrito, agregó que incluso por tutelas de Espacio Público tuvo tres sanciones.

Respecto a esto, Pertuz afirmó que las tutelas que llegaron en su encargo se les dio repuesta, y que los desacatos venían desde el año pasado.