Polémica por manejo del parque del barrio Bruselas

Una polémica por el manejo del parque Bruselas se está presentando entre la Junta de Acción Comunal (JAC) de ese barrio y la Corporación Socio Cultural Bruselas.

Cabe recordar que el citado parque fue remodelado por la Gobernación de Bolívar, que revitalizó su espacio de esparcimiento familiar y lo dotó de un sitio deportivo con su respectiva administración.

Recientemente, el Instituto Distrital de Deportes y Recreación (IDER) convocó a organizar la junta administradora del parque, y en esa reunión se determinó que tres personas serían las encargadas.

Según la entidad, la convocatoria fue abierta para toda la comunidad, por lo cual se montó en la web del organismo distrital, se pusieron carteles en el parque y se propagó a través de los medios de comunicación.

En ella participaron Dalmiro Sandoval de Ávila, presidente de la JAC de Bruselas; Gustavo Rodríguez, representante de la Corporación Fútbol Sala; Carlos Flórez, por la Corporación Socio Cultural Bruselas; Einer Serrano, por el IDER; y Julio Sabalza, por el Club Deportivo y Progreso.

Al final, la junta quedó conformada por Dalmiro Sandoval, Einer Serrano y Julio Sabalza. El IDER informó que los demás participantes no llenaron los requisitos que exigía la convocatoria.

Sin embargo, la Corporación Socio Cultural Bruselas afirma que la convocatoria se hizo a espaldas de la comunidad y que, con la junta que se escogió, el parque corre el peligro de ser privatizado.

Carlos Flórez explicó que en Bruselas existe, desde hace años, un comité pro parque que le hace mantenimiento constante, “gracias, en gran parte, a ese comité se logró que la Gobernación de Bolívar hiciera la remodelación. Pero el IDER tomó su resolución sin socializar con la comunidad. Ahora, la Junta de Acción Comunal pondrá restricciones para el uso de ese espacio, y es eso precisamente lo que nos parece una privatización”.

Dalmiro Sandoval anotó que las juntas comunales están facultadas por la Resolución 883, del IDER, para coadministrar los escenarios deportivos que pertenezcan al Distrito.

“Pero eso --aclaró--, no le da poderes a una JAC para privatizar ningún espacio público, porque no se trata de un particular sino de un organismo cívico que representa a toda una comunidad”.

Agregó que “no le estamos negando algo a nuestro barrio. Por lo contrario: todos los que necesiten usar el parque deben dirigirse a la junta administradora, que deberá revisar el cronograma para que los eventos no se crucen. En todo caso, quien tiene la prioridad sobre el parque es la comunidad”.