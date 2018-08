Polémica por permiso a discoteca en el Centro para cerrar a las 6 de la mañana

El pasado 25 de agosto llegó a ElUniversal.com.co un video en el que se observa a varias personas saliendo a las 6 de la mañana del establecimiento Space Club Cartagena, en la calle del Porvenir, en el Centro Histórico, pese a que la normativa indica que el horario de cierre de estos establecimientos es a las 4 a.m. (Discoteca en el Centro Histórico cierra a las 6 am por permiso de la Alcaldía)

El hecho desató una polémica, pues el alcalde de la Localidad 1, Carlos Mieles, sostuvo que el establecimiento de comercio no tiene extensión de horario. Sin embargo, este medio conoció un documento en el que supuestamente Mieles le habría otorgado hasta el 16 de septiembre la ampliación del horario.

(De clic sobre las imágenes para verlas ampliadas)

Al respecto, la alcaldesa encargada, Yolanda Wong, manifestó que a través de la Secretaría del Interior, la Alcaldía Local 1 y la Policía Metropolitana que en la madrugada de este martes adelantaron un operativo de control a los comercios localizados en el Centro Histórico, entre esos el Space.

Allí, habrían verificado la documentación del establecimiento y se constató que este no contaba con el permiso para extensión de horario, por lo que debe cumplir con la hora de cierre establecido por el Distrito.

“Al llegar al lugar después de las 4 de la mañana, el establecimiento este se encontraba cerrado y sin clientes, razón por la cual se procedió a verificar la documentación y recordarle a los propietarios y administradores que se debe cumplir con los horarios establecidos para el cierre de estos locales nocturnos”, explicó uno de los funcionarios encargados del operativo.

¿Y entonces el documento?

Al preguntarle a Yolanda Wong sobre el documento que tiene la firma del alcalde de la Localidad 1, Carlos Mieles, esta afirmó que el Alcalde Local ha asegurado que no ha generado ese permiso, por lo que este sería ilegal.

"Carlos Mieles me ha dicho a mí que no ha generado ese permiso, lo buscamos en nuestro sistema de permisos y no lo encontramos, inclusive el número no va acorde con el consecutivo que llevamos actualmente en nuestra base, lo que indica que habrían falsificado el documento", expresó Wong.

La mandataria agregó que Carlos Mieles denunciará al establecimiento si este exhibe algún documento con su firma autorizando la ampliación del horario de funcionamiento.

ElUniversal.com.co se comunicó con personal de la discoteca Space pero estos se negaron a dar declaraciones.

Sin permisos

La alcaldesa (e) Yolanda Wong sostuvo que hasta la fecha de hoy ningún establecimiento nocturno en el Centro Histórico tiene extensión de horario por lo que todos deben cerrar máximo a las 4 de la mañana.

Agregó que el único que contaba con la autorización era La Santa, pero esta fue revocada hace algunas semanas.

La burgomaestre indicó que si se evidencia que Space o cualquier otro club sigue funcionando después de la 4 de la mañana será suspendido de manera temporal.

También solicitó a la ciudadanía reportar cualquier situación relacionada con el no cumplimiento de horarios y otras actividades diferentes a las permitidas para su funcionamiento.