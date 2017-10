Polémica por altercado en ingreso de jóvenes a la Universidad de Cartagena

En las últimas horas un video que circula en redes sociales ha generado polémica en la ciudad. En las imágenes se observa que un grupo de jóvenes intentan ingresar a la Universidad de Cartagena, sede claustro de San Agustín, en el Centro Histórico, pero los vigilantes del plantel no lo permiten argumentando que no portaban el carnet de la institución.

Los hechos, que habrían sucedido a las 5 de la tarde de ayer, terminaron en groserías y empujones, entre varios de los involucrados y los guardias de seguridad.

"¿Tu quién eres para no dejar entrar a los estudiantes?", "Que se sientan los estudiantes" y “¿Cómo que no me van a dejar entrar porque no traigo carnet'?", fueron algunas de las frases que alegaron los jóvenes que afirmaron ser estudiantes de la Universidad de Cartagena.

¿Qué dicen los estudiantes?

ElUniversal.com.co intentó contactar a las personas que protagonizaron el altercado en el alma máter, pero hasta el momento no ha sido posible. Sin embargo, Josier Artahona un estudiante del programa de Filosofía que presenció los hechos, manifestó que lo sucedido fue un "abuso de autoridad" por parte de los vigilantes y miembros de seguridad del rector, Edgar Parra Chacón.

"En la tarde de ayer se estaba llevando a cabo un panel de filosofía latinoamericana en la biblioteca del claustro, unos compañeros que efectivamente no tienen el carnet pero sí son estudiantes, se dirigían para dicho evento, pero los vigilantes negaron su entrada. Tras esperar más de una hora, los compañeros se hartaron e intentaron entrar con empujones, cosa que activó a los guardaespaldas del rector que amenazaron con desenfundar sus armas. En el video no se ve, pero estos tuvieron un claro un exceso de fuerza", dijo.

El joven sostuvo que conoce a uno de los chicos que intentaron ingresar a la UdeC y puede asegurar "que es estudiante de filosofía" y "se dirigía al panel", pero los vigilantes le negaron el paso.

En cuanto a los carnet, Artahona manifestó que algunos estudiantes afirman que se les perdió y no tienen dinero para renovarlo.

Finalmente manifestó que no se le debe negar la entrada a nadie, "sea o no estudiante de la universidad, con que se identifique con su cédula basta", indicó Josier.

¿Qué dice la universidad?

Un vocero de la Universidad de Cartagena manifestó que la persona que inicialmente intentó ingresar a San Agustín actualmente no es estudiante de la universidad.

"Nosotros tenemos identificado a un grupo de alumnos y extraños que tienen problemas serios de drogadicción y tráfico de estupefacientes, tienen muchos años de estar en la universidad y han tenido problemas académicos, uno de esos chicos quiso entrar ayer, pero se le negó el acceso porque en este momento perdió la calidad de estudiante", indicó el vocero.

El funcionario agregó que luego de que el Vicerrector de Bienestar Universitario, Miguel Camacho Manjarrez denunció que están comercializando sustancias psicoactivas al interior del plantel educativo y de los otros campus de la Universidad de Cartagena, las directivas tomaron una serie de medidas de seguridad; controlar el ingreso ha sido una de las medidas para frenar este consumo. (Lea aquí: Alerta por microtráfico de drogas en la Universidad de Cartagena)

“Nosotros estamos exigiendo la identificación a las personas que ingresen a la institución y a los estudiantes presentar su carnet estudiantil en la entrada, más que todo después de las 5 de la tarde porque es la hora en que se está acabando la jornada laboral y el ingreso debe ser restringido. Ahora los salones no permanecen abiertos, el jefe de Servicio Generales es el que abre los salones, porque muchos estudiantes y externos tomaban los salones para fumar apenas se terminaban las clases. Estamos haciendo campañas de prevención y promoción y se ofrece atención en psicología con Bienestar Universitario", manifestó el vocero.

Añadió que no se puede vender ni consumir droga dentro de un centro educativo, lo estipula el reglamento estudiantil y el artículo 34 del Código de Policía, por ello, para combatir este comportamiento, la UdeC pidió el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para garantizar se protejan los derechos de los involucrados.