Policarpa, el barrio mártir del invierno

El 14 de noviembre de este año que termina, mientras la ciudad salía de sus celebraciones de Independencia, en el barrio Policarpa Salavarrieta, (zona industrial de Mamonal) se producía una noticia repetitiva, que no por eso dejó de ser una de las más relevantes del periodo en cuestión.

En la madrugada, un aguacero de varias horas inundó los cuatro sectores que componen al barrio, además de que tres casas de madera se desplomaron empujadas por la fuerza de un canal de aguas pluviales perteneciente a una de las empresas que funcionan alrededor de Policarpa.

Al parecer, el canal fue construido en una época en que el volumen de las aguas pluviales no era tan enorme, pero, por lo visto, nunca más fue contemplado para una posible ampliación, lo que explicaría el desbordamiento de las corrientes, el derrumbe parcial de una pared que mediaba entre los predios de la empresa y Policarpa, y el consiguiente colapso de las tres viviendas.

A parte de eso, siempre que el barrio se anega, por acción de los aguaceros y del torrente que baja de las colinas del municipio de Turbaco, se necesitan, por lo menos, cuatro días para que bajen los niveles de la inundación y se sequen las calles.

Allí funcionan dos planteles estudiantiles: uno distrital, que es la Institución Educativa San Francisco de Asís; y uno privado, el Celestin Freinet, además de un puesto de salud que sufren las consecuencias de las arremetidas del invierno, lo mismo que los residentes quienes pierden muebles y electrodomésticos y permanecen horas barriendo para que el agua y el sedimento abandonen definitivamente sus salas y recámaras.

Los habitantes cuentan que las inundaciones suceden desde hace más de 40 años cuando se fundó el barrio, que fue primero una invasión sobre tierras inundables donde antes existían arroceras, pero paulatinamente algunos predios se han ido legalizando, razón por la que consideran que es esa la causa por la que el Gobierno Distrital no se decide a invertir en ellos.

“No estamos legalizados totalmente”, afirma Antonio Alfaro Chamorro, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien agrega que, tal vez, la falta de una legalización total es la que ha impedido que el Distrito invierta en redes de alcantarillado, readecuación de los dos box culvert con que cuenta el barrio y pavimentación de calles, entre otras necesidades.

Los ocho mil habitantes de Policarpa están distribuidos entre los sectores Trece, Central, Las Flores y Barrio Chino, quienes suelen converger los fines de semana a una cancha deportiva que también padece los rigores del invierno, pues por haberse construido por debajo del nivel de las viviendas y las calles permanece llena de agua hasta que los mismos usuarios se deciden a achicarla con escobas y ayuda del calor solar.

Las inundaciones invernales en Policarpa son de vieja data. En cada temporada invernal se padecen, pero también es cierto que muchas veces en el barrio no está cayendo el mismo aguacero feroz que podría estar desmandándose en Turbaco, mas las corrientes de la colina terminan produciendo las inundaciones que ya se han hecho la marca ineludible de esa comunidad.

En los últimos años, y tal como ocurrió el pasado 14 de noviembre, las víctimas se han negado a recibir mercados, medicinas y colchonetas de parte de los organismos de socorro de la Alcaldía de Cartagena, porque lo que en realidad desean es una solución definitiva, que tiene que ver con los beneficios del tan anunciado Plan Maestro de Drenajes Pluviales.

“Por el momento –dicen--, se podrían ir encausando los canales, ampliar los box culvert, que están, uno en el Caño Policarpa 1; y el otro, en el Policarpa 2. También se podría ir profundizando esos caños. Otra solución sería reubicar, pero dentro del mismo barrio, a las familias del sector Las Flores, que son las que más sufren las embestidas de las inundaciones”.

Ellos explican, de manera específica, que lo que actualmente tiene cada box culvert son dos módulos que se volvieron insuficientes para conducir las aguas, pero que la empresa Concesión Vial tiene otros que se podrían dividir entres los dos box culvert para evacuar las aguas con más eficacia, pues ya serían seis cuerpos funcionando.

“Lo malo es que el Distrito no ha tenido la voluntad para desembolsar unos recursos con los que obtener esos módulos. Las empresas que nos rodean, tampoco quieren invertir, pese a que algunas de ellas torcieron el cauce de los caños y ahora las aguas no tienen un flujo natural, sino que corren hacia la vía”, aseguran los miembros de la JAC, quienes dicen estar preparando un derecho de petición para enviarlo a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) y a la Secretaría de Infraestructura del Distrito, “porque ya sabemos que la Alcaldía Mayor nos incluyó en el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, pero no nos han dado detalles al respecto”.

Por considerarse zona de alto riesgo, Policarpa hace parte del “Plan Parcial de Reordenamiento de los Asentamientos Urbanos de Arroz Barato, Policarpa y Puerta de Hierro”, que no sólo sufren inundaciones sino que también están a merced de riesgos tecnológicos como redes de alta tensión, ductos de agua y gas, “pero no ha habido ningún avance, porque desde 2001 el Distrito negligentemente ni nos reubica ni resuelve el problema de fondo. Estamos en un limbo socio-jurídico en el que nos sentimos discriminados”.

La alcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata Negrete, dijo que tanto el Plan Parcial como el Plan Maestro de Drenajes Pluviales están siendo sometidos a estudios, que requieren una espera, lo mismo que las causas de la inundación del 14 de noviembre.

“Esta comunidad siempre se ha inundado –reafirmó--, pero esa vez hubo tanto flujo de agua que por eso ordenamos un estudio técnico, cuyo resultado dirá cuáles fueron los factores específicos que provocaron la emergencia, sobre todo porque el Caño Policarpa periódicamente es aseado para que conduzca las aguas sin dificultad”.