Policía pide a cartageneros que no se tomen justicia por cuenta propia

Cada vez es más común ver en Cartagena casos donde la ciudadanía ajusticia con sus manos a los delincuentes. Anoche, en medio de un hurto en inmediaciones de Bazurto, un hombre fue asesinado a golpes por motociclistas luego de presuntamente robar 90 mil pesos a una persona.

El atracador quedó tendido en el piso en plena Avenida Pedro de Heredia, en el sector de El Toril. (Lea: Comunidad se toma justicia en sus manos y mata a presunto delincuente).

Ante esto y la frecuencia con la que ocurren este tipo de situaciones, el comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Humberto Poveda Zapata, hizo un llamado a los cartageneros para que no tomen las vías de hecho y dejen actuar a las autoridades conforme a la ley.

"Este es un hecho infortunado. Nosotros sí pedimos a la ciudadanía que nos ayude, pero a capturar y retener a las personas, no a maltratarlas y mucho menos a generarles la muerte. Pasar de un comportamiento de una persona de bien a ser procesado por homicidio no es lo que queremos. Este no es el camino", enfatizó el alto oficial.

Poveda finalmente exhortó también a denunciar aquellos casos donde los policías abusan de la autoridad. "También condenamos a aquellos funcionarios nuestros cuando tienen algún tipo de comportamiento violento. Por eso, pedimos que denuncien", señaló.

En el robo, que era perpetrado por tres hombres, uno huyó, otro fue capturado, mientras que el otro resultó muerto a raíz del linchamiento. Se conoció que los jóvenes se dedicaban al reciclaje de cartón en la central de abastos.

Los motociclistas que están involucrados en la muerte del joven, deberán responder por el delito de homicidio. Las autoridades anunciaron que ya se abrió una investigación penal.

¿Qué pasa si usted lincha a un delincuente o cualquier persona?

El General Poveda explicó que el delito que se le sindice al agresor dependerá de la incapacidad que el Instituto de Medicina Legal le dé a la persona afectada. "Esas lesiones personales o el homicidio, como el caso de anoche, es lo que se le puede sindicar al agresor", añadió.