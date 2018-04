A poner en cintura a Playa Blanca

“Tengo 30 años de estar vendiendo mango y patilla, tengo cinco hijos y a todos los he criado con mi venta, quiero que me pongan en un puesto organizadamente para vender ahí, porque el turista no quiere que uno lo moleste donde ellos están, pero si tengo mi puesto ellos llegan a uno”, expresó Mabel Pacheco, una de las 20 fruteras que según ella hay en la playa, ella espera una organización de vendedores.

Ordenar a Playa Blanca no es solo una cuestión de formalizar a los trabajadores, también implica tener autoridad en tierra y mar, por eso en miras de hacer una articulación entre el Gobierno Nacional y las entidades distritales, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, decidió reunirse con las diferentes instituciones que tienen jurisdicción en el territorio, tales como Policía, Parques Nacionales, Alcaldía, Armada, entre otros. “Este primer balance es que se necesita articulación, trabajo y autoridad, no se pueden seguir permitiendo actividades ilegales informales.

“Tenemos que hacer un plan de choque para organizar la playa, el espacio ya se lo han tomado y solo hay uno o dos metros, se pueden tener negocios, pero no se puede dormir en la playa y parece que se está durmiendo”, manifestó la ministra Gutiérrez.

Según Concepción Polo, líder comunitario de Santana, hay carnetizados aproximadamente 1.000 vendedores y 18 asociaciones. “Queremos seguir teniendo el respaldo de las autoridades competentes, hasta ahora estamos haciendo reuniones periódicas para tratar todos los temas relacionados con Playa Blanca”, puntualizó.

Compromisos adquiridos

Con el fin de dar y sostener el ordenamiento que se pretende realizar en el balneario, las entidades se hicieron unos compromisos que se espera sean cumplidos.

El alcalde (e) Sergio Londoño Zurek se comprometió a colocar un emboyado que protegerá y delimitará la zona de playa en el mar, para que las lanchas no estén cerca a los bañistas. Los recursos saldrán de la Secretaría del Interior. “Aquí hay una multiplicidad de competencias que nos toca a todos asumir y articularnos para la protección de Playa Blanca”, dijo Londoño.

Por otra parte, Parques Nacionales Naturales hará protección especial de los humedales que están en la parte trasera de la playa, Fonade delimitará los lotes para entender cuál es la zona de los bienes nacionales, los cuales constituyen el 62 % del patrimonio de Barú, según lo informó el alcalde (e).

La Armada Nacional se comprometió a mejorar la presencia en la zona mientras que la Policía tendrá mayor pie de fuerza.

EMBARCADERO

El proyecto de embarcadero que se hará con el propósito de tener un mayor control de la capacidad de carga en el balneario y fue anunciado en julio de 2017, tendrá una inversión superior a los 395 millones de pesos, que serán auspiciados por el Ministerio de Turismo, a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

“A finales de abril vamos a tener listos los diseños, el contratista está un poco demorado, pero están todos los recursos y la disposición”, puntualizó la ministra.