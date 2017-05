Por cucarachas en el arroz, suspenden actividad a restaurante chino

Luego de que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) realizará una visita de inspección por una queja de malos procedimientos sanitarios en el Restaurante Dragón King, en la Plazoleta Telecom, en el Centro Histórico, la autoridad de salud selló el establecimiento.

En días pasados, un cliente denunció que halló cucarachas en un arroz que pidió, situación que quedó al descubierto en la visita del Dadis.

"Atendimos la queja y realizamos las inspecciones sanitarias, evidenciando huellas de roedores y presencia de cucarachas, falta de limpieza y mantenimiento de pisos", aseguró Gustavo Orozco Lorduy, líder del Programa de Control y Vigilancia de Alimentos y Medicamentos del Dadis.

Malas prácticas sanitarias

Pero no solo se encontraron insectos y roedores. El techo del espacio donde se preparan los alimentos está en mal estado, la lámpara no tiene protección, los productos químicos están mal almacenados, hay parrillas oxidadas y el hielo no se almacena como es debido. Entre los productos revisados se encontraron salsas sin rotulados y sin fecha de vencimiento.

"En el caso de las verduras y hortalizas se encontraban almacenadas junto con el hielo, que se utilizaba para las bebidas, lo que produce contaminación,", dijo el funcionario.

Además, se pudo constatar que uno de las preparadoras de alimentos realizaba la actividad con anillos en las manos, lo que va en contra de las normas sanitarias.

Por lo anterior, se decidió aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente en clausura temporal de actividades.