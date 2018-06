Por esta razón la ruta de Transcaribe por la Crisanto Luque no está operando

Desde inicio de este año se anunció que el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena (SITM), empezaría a hacer sus recorridos por la avenida Crisanto Luque, vía que conduce desde la avenida El Bosque hacia Manga y Bazurto, sin embargo, hasta este viernes 8 de junio no se ha hecho realidad.

Los habitantes de sectores aledaños a esta importante vía pensaron que luego de que Transcaribe hizo la demarcación de algunos paraderos, la implementación de la ruta pretroncal X102 Portal-Bosque-Centro no se tardaría, pero unas diferencias entre Transcaribe y la Concesión Vial de Cartagena, administradora de esta carretera, tardarían el proceso.

Polémica por paraderos

El pasado 17 de abril, la avenida Crisanto Luque amaneció con varios paraderos y señales de Transcaribe demarcadas, sin embargo, el paradero colocado al frente de la Universidad Antonio Nariño causó polémica, ya que algunos ciudadanos manifestaron que este se encontraba dentro de un canal de agua lluvia. (Lea aquí: El penoso error en la ubicación de un paradero de Transcaribe)

En su momento, Transcaribe indicó que al realizar la instalación de los paraderos en esta vía se tuvo en cuenta las escaleras de acceso peatonal ya instalados en la vía, no obstante, este podría ser movido a otro lugar. Para ello, se reuniría con personal de la Concesión Vial para llegar a un acuerdo sobre la adecuación de estas áreas y la reubicación de este paradero.

Desde allí, una serie de mesas de conversación se realizaron entre Transcaribe, Concesión Vial, Edurbe, Andi, Valorización Distrital y Datt, además se realizó un recorrido en un vehículo del sistema, con el objetivo de identificar el estado, ubicación y demás variables alrededor de los paraderos sobre la Crisanto Luque, pero hasta hoy no se ha logrado concertar ciertos puntos.

¿Quién hace los andenes?

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, indicó que Conceción Vial ha puesto varios que se requiere de la construcción de andenes que permitan la funcionalidad de paraderos para el SITM en esta vía y que garanticen la seguridad de los usuarios.

No obstante, Concesión Vial sostuvo que no lo haría, mientras que Transcaribe afirmó que al ser una vía concesionada no puede intervenirla por qué sería un detrimento.

René Osorio, gerente de Concesión Vial, sostuvó que "a nosotros nos sorpendio que un fin de semana encontraramos pintados los paradores en la avenida Crisanto Luque. Inmediatamente procedimos a convocar una reunión con Transcaribe, Valorización y Edurbe, que es el supervisor del contrato. Allí le expusimos la preocupación nuestra de que no nos hubieran avisado sobre la implementación de

El concesionario siempre ha estado presto para colaborar, yo siempre he empelado una expresión de que todos cabemos en el corredor pero con orden. Cualquier intervención que se vaya a realizar en esta vía deben avisarle al concesionario, debemos tener los telefonos conectados".

En la reunión nosotros dijimos que lo idela sería que nos hubiesen informado para nosotros decir donde podría ir los paraderos, pues nosotros tenemos las estaditicas del trafico que transita por el corredor, y especialmente en esa zona que es una zona de alto volumen de trafico conjugado, trafico de camiones pesados, motiocclietas, vehículos y buses de transporte público colectivo.

En otra reunión ellos quedaron en que se iba a atraer el aspecto técnico de porque los paraderos allí. Nuestra preocupación era por la seguridad al peatón y al ususario de Transcaribe

Además también nos preocupaba el tema del nivel de servicio de la vía que queriamos que buscaramos un punto de equilibrio porque que queriamos saber que buses era los que iban a pasar por ahí y cuanto se demoraban en un paradero el bus de transcaribe en recoger a los pasajeros, porque sabemos que el nivel de servicio de la vía y el flujo vehícular allí es bastante alto y eso iba a crear una congestión vehícular.

Todos estos temas son normales dentro de una mesa de trabajo que debio hacercse previo a la pintada de los paraderos. Es decir, yo no quiero ir en contra vía del tema de que se aporte a las comunidades que estan en la zona de influencia del corredor el servicio de transporte masivo, pero hagamoslo bien hecho. Ellos debieron sentarse con nosotros para coordinar estas actividades.

Despues de todo estos decires, se realizó un recorrido por los paraderos, luego ellos quedaron en presentarnos un informe técnico, pero nos mandaron en un cd todo el sistema integrado de transporrte másivo y nosotros queriamos que lo aterrizaran y focalizaron en la avenida Crisanto Luque.

Al final terminaron diciendo que ellos no podían hacer obras civiles de paradero porque no les permitiía que se hicieran inversiones en una vía que está concesionada. A lo que yo digo que nosotros Concesión Vial de Cartagena tampoco tendríamos, de verdad que lo digo, la obligación contratual plasmada en nuestro contrato con el Distrito, hacer esos paraderos o andenes.

Eso tendriamos que entrara a cooordinar con Transcaribe y con Valorización. En un momento y quiero que qiuede claro ha habido ningun osbtaculo por parte del concesionario para que Transcaribe entre en el corredor, lo que hemos pedido siempre es que haya claridad sobre como va a funcionar la ruta de Transcaribe en la Crisanto Luque.

Es muy facil decir que Concesión Vial debería hacer los andenes, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que esté definido contratualmente, no porque Transcaribe lo diga. Transcaribe no es parte ni extremo contratual en este contrato con nosotros. Si es el Distrito el que quiere que concesión vial se encargue de esto, nosotros coordinamos con ellos.

El mismo Datt dice que la tras esta ruta deben salir 64 buses que circulan por la Crisanto Luque.

Esto es un tema que es deirectamente de competencia Transcaribe, nosotros no nos metemos en eso temas que ya son operativos de ellos. Nosotros estamos coyuntaralmene administandola y operandola pero es un tema que debe quedar de seguridad, porque al momento que haya un accidente tenga la plena seguridad que involucran al concesionario.

Ripoll agregó que otro de los argumento que manifestó Concesión Vial fueron que con la entrada de Transcaribe habría congestión por lo tanto recibirían menos dinero en el peaje y se dañaría la capa asfalto del corredor.

¿Cómo funcionaría la ruta?

La ruta X102 entraría en operación con 14 vehículos articulados duales, los cuales tienen capacidad para 140 pasajeros. Por el momento, se avanza en la instalación de los equipos de recaudo en los buses.