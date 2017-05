Por falta de eléctricidad, comerciantes del Centro Histórico cierran sus puertas

Los cortes de luz en Cartagena, sin duda, están afectando no solo a los residentes de decenas de sectores en La Heroica, sino también a los propietarios y administradores de bares, restaurantes y almacenes que están en el Centro Histórico.

A las 7 de la noche del sábado, el servicio quedó suspendido y han pasado cuatro horas desde que se comunicaron con Electricaribe para solucionar la situación y no ha sido posible.

Los comerciantes aseguran que llevan un mes en una situación crítica y desesperante. Según ellos, todos los días quedan sin energía y en más de una ocasión han tenido que cancelar eventos programados con anticipación, algo que les ha generado pérdidas millonarias.

"Esta situación nos está llevando a la quiebra. Los comerciantes de este sector pagamos unas facturas millonarias a Electricaribe y no se justifica que el servicio sea de esta deficiente y deplorable calidad. Ya no sabemos a quién más acudir porque la empresa no atiende a nuestros llamados. Este fin de semana es con puente y vamos a tener un mayor descalabro financiero de seguir así. Agradecemos a las autoridades que pongan en cintura a esa entidad", señaló Jean Trinh, propietario del bar- restaurante Alquímico, que está en la Calle del Colegio en el Centro Histórico.

Trinh se atreve a decir que a diario tiene pérdidas de entre 10 y 20 millones de pesos. "Todos los días nos están quitando la luz al mediodía, justo en la hora del almuerzo", agrega.

Por otra parte, Alejandro Ramírez, propietario de los restaurantes María y Don Juan, cuenta que si abren dos días a la semana es mucho. "Nosotros nivelamos las cargas en la fase que nos corresponde porque nos dijeron que este sector no tenía mucha potencia de luz, pero qué pasa, que cerca de nosotros pusieron una heladería, un restaurante de sushi, un hotel y una pizzería, la pizzería tiene un mes y desde entonces estamos teniendo estos problemas de luz, porque los han conectado a todos a nuestro gabinete, habiendo dos más del otro lado, en donde no han conectado ningún otro negocio", explicó.

Este sábado, apenas se fue la luz, los propietarios llamaron a Electricaribe y la primera brigada se hizo presente a las 10 de la noche, pero se fueron sin solucionar el problema.

"Nos dijeron que se reventó un cable, pero que ellos no tenían las herramientas necesarias para arreglarlo y ya harían cambio de turno y se fueron. Volvimos a comunicarnos y nos informaron que ya habían hecho una nueva orden, lo que significa un rato más de espera", dijo Trinh.

La gerencia de Electricaribe les ha informado que los problemas con el servicio de energía se debe a que ellos tienen sobrecargas, es decir, que los comerciantes serían los responsables de los repetidos cortes de luz, según cuentan los afectados.

"A todos (comerciantes) nos dicen que tenemos que poner los transformadores, y si los compramos tenemos que correr con su mantenimiento. Si hay una explosión corremos con los gatos porque es nuestro y nos tocaría construir una subestación. Pero los locales del Centro son muy pequeños y no tenemos el espacio ni la plata para poner un trasformador. Además, nos explican que si nosotros ponemos un transformador, Electricaribe tendría el derecho de poder conectarse a él, de ser necesario", aseveró Alejandro.

Asimismo, les han hablado de una solución que podría acabar definitivamente con las interrupciones repentinas, pero tampoco se está haciendo lo necesario para llegar a ella, según relata Alejandro.

"Una de las soluciones es romper la calle y pasar la corriente de nosotros al gabinete que está en frente, pero se necesita permiso de la Alcaldía. La gerente de Electricaribe nos dijo que ya habían pasado la solicitud del permiso, pero hoy fui a la Alcaldía y me dicen que no se ha hecho ningún requerimiento. Esto es un teléfono roto. La gerente le da otra información a la Alcaldía", finalizó Ramírez.