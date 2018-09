Por fin Juan David tendrá tratamiento contra síndrome nefrótico

Tras vivir un calvario porque la EPS Sura no le autorizaba el tratamiento que requería, Juan David Swabys Diago, un niño de cinco años a quien a los dos años de edad le diagnosticaron síndrome nefrótico (enfermedad del riñón que ocasiona que el cuerpo elimine demasiadas proteínas en la orina), hoy puede ver una luz de esperanza.

Su madre, Jennifer Diago, quien lo ha acompañado de hospital en hospital, sostuvo que “el niño está bastante bien, de consulta en consulta pero muy bien gracias a Dios. Ahora Sura sí nos está haciendo acompañamiento en todo. Pedí una segunda opinión médica y nos la dieron para Barranquilla, allá también estuvieron muy pendientes acompañándonos en la consulta, nos fue muy bien”.

Ella manifiesta que el médico en Barranquilla les tocó temas que no se habían hablado en las consultas en Cartagena. Él sugirió una interconsulta con un alergólogo y ya la tuvieron con este especialista. Las cosas se están dando favorablemente.

“El tratamiento sería para el lunes (hoy). En la clínica que vamos a ir no hay nefrólogo, de allá llaman al especialista y él dirá cómo es el procedimiento, qué hay que hacer, qué cantidad de medicamento, todo. Sura me dio la orden para llevar a Juan David a la Casa del Niño, me acerqué, pero por otras cosas, no por Sura, se decidió no llevar al niño allá sino a otra clínica”, explicó Jennifer.

El alergólogo le mandó una serie de exámenes y “ya se le pasaron las órdenes al auditor de Sura para que las autorice y el mismo lunes (hoy). El doctor dice que el niño posiblemente también presente alergias”, comentó Jennifer.

Las dos últimas veces que Juan David estuvo hospitalizado, galenos dijeron que tenía una sinusitis y que si no se la trataban no serviría del todo el tratamiento nefrótico. Así que los especialistas también deben determinar qué puede estar produciéndole la alergia para que no se siga descompensando.

Así las cosas, y si todo sale bien, Juan David desde hoy podrá contar con su tratamiento para el síndrome nefrótico y empezar a gozar de calidad de vida junto a su mamá.

Habla la especialista

El Universal conoció que el Hospital Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño tiene una unidad de nefrología, por eso no se entiende por qué EPS Sura, al ser cuestionada sobre la negación del tratamiento para Juan David, contestó que esa subespecialidad es muy escasa en la ciudad e incluso a nivel nacional.

Claudia Durán, nefróloga pediatra de la Casa del Niño, informó que la mencionada unidad cuenta con siete camas y tres nefrólogos, que están en el hospital y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Doña Pilar. Prestan servicios las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año.

“Hay muchos casos de síndromes nefróticos en la ciudad y hospitalizados en la unidad hay actualmente tres corticodependientes”, indicó la especialista.

Explicó que el síndrome nefrótico “es una enfermedad muy común, es autoinmune, el propio cuerpo produce los anticuerpos que inflaman el riñón. Hay tipos de síndromes nefróticos que son genéticamente transmitidos por los padres sin saberlo, hay otro tipo que es congénito; es bastante común entre niños de 2 y 8 años. Es importante hacer tratamientos y seguimientos adecuados para prevenir que con el tiempo dañe los riñones y se llegue a diálisis”.

“Hay que ir al nefrólogo cuando tenemos infecciones de vías urinarias, hinchazón en el cuerpo, sangre en la orina, algunos cálculos renales; son muchas las enfermedades que aquejan el sistema urinario, por tanto es importante cuando se sospeche algunos de estos síntomas acudir al especialista”, puntualizó la nefróloga.

EPS Sura se pronuncia

La EPS manifestó que a Juan David se le viene prestando el servicio de atención por nefrología pediátrica, a través de una unidad médica especializada disponible en la ciudad.

Anotó que el día 20 de septiembre, estando Juan David en una institución solicitada por Jennifer, su madre, para la aplicación del medicamento prescrito por el nefrólogo pediatra tratante, la misma madre solicitó que la continuidad del tratamiento fuera en la institución donde se había autorizado previamente.

Por esto, “tiene programada la cita para seguir con su tratamiento el día lunes 24 de septiembre, en la nueva institución por ella seleccionada, institución a la cual habíamos direccionado el tratamiento desde el primer momento”, sostuvo Sura.

La EPS agregó que “por petición expresa de la madre del menor, se autorizó y prestó la nueva valoración por nefrología pediátrica en la ciudad de Barranquilla. EPS Sura ha acompañado permanentemente a la familia y continúa en la gestión de las necesidades del menor de manera integral”.

Quejas contra las EPS ante el Dadis

En el 2017 se reportaron 747 quejas contra EPS del régimen subsidiado, 106 contra las del régimen contributivo y 56 contra IPS y otras entidades, para un total de 909.

En el 2017 ante el Dadis solo se presentaron 2 quejas de los usuarios de EPS Sura y en lo corrido del 2018 no ha habido ninguna queja contra esta EPS.

Si usted tiene alguna petición, queja o reclamo ante una entidad de salud, puede acercarse al Dadis.

Antonio Sagbini, director Dadis, informó que quienes tengan inconvenientes e inconformismos con la atención, autorización de servicios médicos, entrega de medicamentos, entre otros, “lo primero que deben hacer es presentar la querella ante la EPS o IPS, si a pesar de esto no obtienen respuesta o se sienten inconformes con la misma, tienen a su disposición la Oficina de Atención al Usuario del Dadis, para presentar sus Peticiones Quejas y/o Reclamos (PQR)”.

Esta atiende de lunes a viernes, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m.

Para obtener su acompañamiento es requisito llevar: queja presentada en la EPS o IPS; escrito dirigido al Dadis, donde resume la situación con los datos más relevantes; copia de la cédula del quejoso; y soportes (historia clínica, solicitudes o autorizaciones, acciones legales, etc.).

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.