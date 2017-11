Por lluvias, agua se filtra en colegios

Poco duró la dicha de las comunidades educativas de los colegios Las Gaviotas, sede Niño Jesús, y Mercedes Ábrego, sede Sectores Unidos, con sus remodeladas edificaciones. Ambos establecimientos se estrenaron en enero, tras una espera de más de dos y tres años, y hoy son víctimas de filtraciones de aguas lluvias.

En la sede Niño Jesús, el agua se filtra por los techos. Los afectados son 290 estudiantes de los grados transición y primero.

“En uno de los salones ya se desplomó el cielo raso. La impermeabilización del colegio fue pésima. Estoy proponiendo que no se dé clase en esos salones porque están deteriorados”, afirmó Fulvio Urzola Cervera, miembro del Consejo Directivo y del Consejo de Padres de la institución.

Recalcó que la edificación fue entregada inconclusa en enero, pues no tenía cerramiento.

“No íbamos a aceptarla, pero en la Secretaría de Educación nos rogaron y la recibimos con la condición de que hicieran el cerramiento en junio. Estamos en noviembre y no han hecho nada. Hicimos un cerramiento con mallas plásticas para proteger a los niños y ya se deterioró con el sol y el agua. Ahora tenemos que andar corriendo detrás de los niños porque no miden el peligro”.

Urzola agregó que la sala de informática permanece vacía, sin ningún implemento.

Por todos lados

En Sectores Unidos de Mercedes Ábrego, en el barrio Villa Fanny, el agua se cuela por doquier.

“El techo no tiene la inclinación suficiente, entonces el agua se empoza y se filtra en el salón de segundo de primaria y en la supuesta sala de informática; pero no es solo en esas aulas. Como no dejaron desagüe y no colocaron ventanas sino calados, el agua también entra por el piso y los calados e inunda todo el colegio”, dijo Alberto Rentería Mena, rector del plantel.

Indicó que por esa situación, “el contratista está mandando un maestro de obra, pero lo que quiere hacer son paños de agua tibia porque quieren colocarle al techo tela asfáltica, la cual se deteriorará con el sol y volverá el problema”.

Pero esos no son los únicos defectos de la obra. “En la sala de informática no instalaron ni un tomacorriente. No la hemos podido utilizar. Los tomacorrientes de esa sala y las ventanas, al parecer, no se contemplaron en el contrato inicial. Mandaron a un ingeniero para que verificara y asignara presupuesto para esos trabajos. Parece que no hay recursos, entonces estamos esperando”.

El Universal consultó a Guillermo Peña Chávez, ingeniero del departamento de Infraestructura de la Secretaría de Educación, sobre estas problemáticas y no obtuvo respuesta.