Por no tener el uso del suelo, cierran siete establecimientos de comercio

Continúan los operativos en establecimientos públicos de Cartagena para verificar que cumplen con la normatividad para su funcionamiento. Ayer sábado, en acciones de control, la Secretaría del Interior del Distrito selló por 10 días siete establecimientos que no tienen el certificado del uso del suelo.

Algunos negocios tampoco presentaron el documento de la Cámara de Comercio, mientras que otros no tenían los certificados de Bomberos, Sayco y Acynpro y del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), en el caso de los locales que manipulan alimentos.

Casino tu suerte (El Campestre), Billares, (Luis Carlos Galán), Discoteca Piscis (20 de Julio), Disco Bar La Ventana Marroncita, y Wlack And White (Nelson Mandela, sector Villa Gloria), Discoteca Los Castroman y Billar Terraza El Pelao Rafa (San Pedro Martir), fueron los locales afectados con la medida.

Los propietarios de los establecimientos no podrán abrir hasta que expidan la documentación. De no presentarla y levantar arbitrariamente el sello de suspensión de la actividad comercial, se les aplicará un comparendo y durante 3 meses no podrán abrir las puertas de sus locales.

En lo que va corrido del año, 34 locales comerciales han sido cerrados de manera preventiva por no tener la documentación al día. De esos, a 21 se les ha suspendido la actividad comercial por no presentar el certificado del uso del suelo.

Pasacaballos, San Fernando, Olaya Herrera sector La Puntilla, Martínez Martelo, Centro, Las Gaviotas, San Fernando, Policarpa, Arroz Barato, Nuevo Bosque, zona U de La Castellana y los anteriormente mencionados, son los barrios y corregimientos que a la fecha han sido intervenidos.

¡Póngase al día!

La Secretaría del Interior aseguró que se intensificarán los operativos de control en las tres localidades del Distrito y conminó a los dueños de locales comerciales a ponerse al día con toda la documentación que exige la ley, para que sus negocios puedan funcionar con normalidad y así eviten sanciones o cierres definitivos de los mismos.