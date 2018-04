¿Por qué algunas calles del Centro Histórico están oscuras?

(Vea aquí nuestro especial completo sobre el Centro Histórico)

Caminar hoy por algunas de las calles del sector amurallado se convierte en todo un desafío. La oscuridad en la que se encuentran varias de estas, es exponerse a que un delincuente aparezca al acecho y hurte tus pertenencias.

Hace unas semanas, comerciantes de la calle Vicente García y de la calle La Moneda, una de las más concurridas del Centro, se mostraron incómodos por la oscuridad que se apodera de estas cuando entra la noche. (Lea aquí: Quejas por calles oscuras en el Centro Histórico)

Estos afirmaron a El Universal que "no se justifica que uno esté pagando impuestos tan altos para que lo tengan en esta penumbra, además de que es una mala presentación, por ser el Centro Histórico una zona turística”.

Tras estas quejas que también han sido expuestas por Rafael Camacho, uno de los directivos de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico (Asocentro), nos comunicamos con la concesión de Alumbrado Público de Cartagena, responsable de las luminarias en la ciudad.

Problemas principales

* Robos

Luis Mejía, gerente técnico de la empresa Iluminemos Cartagena, afirmó que muchas de las afectaciones a estas luces están directamente relacionadas con la delincuencia. "El robo de luces y cables hay que tenerlo siempre presente. En este momento 13 luminarias, ubicadas en la avenida Venezuela por los bajos de la Alcaldía, no están en funcionamiento porque se robaron los reflectores. Aunque ya se solicitaron al proveedor, estamos a la espera que lleguen".

El funcionario indicó que aunque se han presentado denuncias ante la Fiscalía por este delito, las investigaciones no prosperan, por lo que solo se hace la reposición de las luminarias.

Mejía añadió que los sectores más afectados por el vandalismo son: Puerto Duro, el Parque Apolo y la Avenida Santander.

El gerente técnico de Iluminemos Cartagena precisó que varias de las fallas del alumbrado en el Centro son detectados por la cuadrilla que realiza controles por las distintas calles del sector amurallado.

"Sin menospreciar los otros sectores de la ciudad que se les hace un presencia permanente, en el Centro siempre hay una cuadrilla operando diariamente. Estos realizan mantenimiento correctivo y preventivo a los distintos faroles del sector amurallado", sostuvo Mejía.

En la calle de Las Carretas y calle del Tablón también se ha evidenciado la falta de iluminación.

* Construcciones

Otra de las problemáticas que afecta la iluminación de las calles del Centro Histórico, es la intervención de distintas edificaciones.

Richar Acevedo, operario de Iluminemos Cartagena, precisó que las fachadas de las edificaciones se utilizan para colocar los faroles, sin embargo, cuando estas van a hacer remodeladas, se procede a desmontar las estructuras de iluminación.

"La problemática mayormente ha sido que cada vez que modifican una edificaciones quitan los faroles, pero ni siquiera nos dicen a nosotros para recogerlos y volverlos a instalar", explicó Acevedo.

El operario indicó que parte de la calle La Zarzuela, en este momento, le hace falta iluminación debido a que se construye el centro comercial La Serrezuela, por lo que no ha sido posible utilizar la fachada para la instalación de faroles. Sin embargo explicó que una parte más adelante de esa vía, se realizarán algunas podas técnicas, porque los faroles están siendo tapados por unas ramificaciones.

Por su parte, Mejía indicó que la calle Vicente García, una de las que se encuentra a oscuras actualmente, se debe a la intervención de uno de los edificios y por ello están desinstalados dos faroles del sector.

"En una calle donde hay 5 faroles y se tapan 2, afecta la iluminación. Por ejemplo, en la calle Vicente García, que se quitaron unos faroles por la protección instalada en la fachada, dejó en evidencia la oscuridad. Sin embargo, nosotros hablamos con los encargados de la propiedad y ellos afirmaron que los faroles están ahí y que una vez terminen las obras de infraestructura los faroles volverán a ser instalados", sostuvo Mejía, gerente de Iluminemos Cartagena.

El funcionario sostuvo que en las reuniones realizadas entre el Comité del Centro Histórico, que se hace entre representantes de las empresas públicas, residentes del Centro y la secretaría de Infraestructura, se ventiló que a las personas que hagan intervención de fachadas se les exigirá colocar luces provisionales.

* Falta de unidad

Otro de los aspectos que afecta la iluminación en el Centro Histórico es la falta de unidad en los faroles. Hay distintos dueños, diferentes tipos de luces y formas de faroles.

En total son 487 luminarias del Distrito, mientras que 69 pertenecen a privados.

En este momento las personas, entidades o empresas interesadas en instalar faroles en sus fachadas deben hacer la solicitud con planos y todos los requerimientos ante el Comité Técnico de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), entidad encargada de salvaguardar los inmuebles y velar por la identidad del Corralito de Piedra.

Estos son los que aprueban la colocación de las luminarias en las fachadas. Según el IPCC, estos faroles deben estar ubicados a los lados de la puerta, que era donde se colocaban los ornamentos de las casas en el pasado.

Sin embargo, no hay determinación más allá de que sea colonial para el tipo de farol que se pueda colocar. En cuanto a luz, se recomienda hacer el uso de luz amarilla, no obstante, la luces led blancas son permitidas.

De estas luminarias privadas los dueños deciden cuando encenderlas o apagarlas y arreglarlas en momento de afectación. No obstante, Mejía indicó que pese a que hay cerca de 70 faroles privados en el centro, varios de ellos reciben mantenimiento por parte de Alumbrado público, ya que estos trabajan con el mismo tipo de tecnología que ellos. Los faroles son sodio de alta presión, estos tienen una potencia de 150 vatios. La luz es amarilla.

El funcionario reconoció que lo ideal es que no exista ningún farol diferente a los del Distrito. "Lo que se pretende es hacer una uniformidad en el Centro por lo menos en la parte colonial. En algunos puntos del Centro no se consiguió. Hay gente que trajo sus faroles hasta de Europa. La idea no es entrar en conflicto con ellos y por eso a los privados les prestamos apoyo técnico".

Al consultarle al IPCC si hasta la fecha algún propietario de edificación ha sido sancionado por infringir lo establecido en el proceso de instalación de faroles, estos afirmaron que no.

Intervención en Getsemaní y calle La Moneda

El gerente de Iluminemos Cartagena reveló a El Universal, que le fue aprobada la intervención de espacio público en el barrio Getsemaní. En este sector se instalarán 192 faroles públicos.

Pero además también se intervendrá la Calle de La Moneda, la cual en este momento no cuenta con faroles y la oscuridad se apodera de ella en cuanto entra la noche.

"Cuando hicimos la instalación de los faroles en el Centro Histórico en el año 2005, nos quedaron pendientes tres o dos calles, entre esa la más importante, la Calle de La Moneda, en ese momento la decenas de vendedores estacionarios que se ubicaban en esta vía no permitieron realizar los trabajos. Sin embargo, ya nos dieron la licencia de intervención de espacio público y los próximos días procederemos a realizar la instalación de los faroles en esta importante vía".

Mejía indicó que la primera calle que se intervendrá será la Calle de La Moneda, seguida por la calle de La Medía Luna y la Calle Larga. Luego vendrá el resto de calles de Getsemaní.

Agregó que los trabajos de instalación de faroles se realizan en conjunto con personal de la Escuela Taller, que cuenta con profesional experto en el área. Mientras que la intervención a los andenes y las redes eléctricas, las cuales son todas subterráneas, sí les corresponde ellos.

RELACION DETALLADA DE CANTIDADES DE FAROLES COLONIALES A INSTALAR POR CALLES DE GETSEMANI ITEM NOMBRE DE LA CALLE. ANCHO (VIA). (MTS). CANT. APOX. FAROLES DISPOSICIÓN FAROLES. 1 Calle Carretero. 3,05 4 UNILATERAL 2 Calle Marina. 4,05 1 UNILATERAL 3 Calle Concejo Distrital. (NN). 2,06 2 UNILATERAL 4 Calle Lomba. 3,05 7 UNILATERAL 5 Calle San Juan. 3,05 9 UNILATERAL 6 Calle San Antonio. 4,1 10 UNILATERAL 7 Callejon Pedro Romero. 3,05 2 UNILATERAL 8 Callejon Ancho. 2,02 4 UNILATERAL 9 Callejon Angosto. 2 4 UNILATERAL 10 Calle Chancletas. 3,04 5 UNILATERAL 11 Calle las Palmas. 3,56 5 UNILATERAL 12 Calle la Aguada. 6,68 6 ALTERNADA 13 Callejon Walter. 2,7 2 UNILATERAL 14 Callejon Vargas. 4,3 2 UNILATERAL 15 Calle del Pozo. 3,5 8 UNILATERAL 16 Calle las Tortugas. 3,04 5 UNILATERAL 17 Calle Tripita y Media. 4,06 4 UNILATERAL 18 Calle Maravillas. 3,05 4 UNILATERAL 19 Calle San Andres. 4,05 4 UNILATERAL 20 Calle de la Magdalena. 3,05 4 UNILATERAL 21 Calle Pacoa. 3,03 6 UNILATERAL 22 Calle del Concolon. 3,1 2 UNILATERAL 23 Calle de la Sierpe. 4,1 10 UNILATERAL 24 Calle del Guerrero. 4,12 7 UNILATERAL 25 Calle del Espiritu Santo. 4,05 11 UNILATERAL 26 Calle de la Media Luna. 7,2 32 ALTERNADA 27 Calle Larga. 7,1 36 ALTERNADA TOTAL FAROLES 196

Luces en avisos

Otra de las problemáticas que afecta el Centro Histórico es la instalación de avisos iluminados de forma fija o intermitente o de colores neón, que están prohibidos por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

En el Manual de Reglamentación para la Señalización Comercial en el Centro Histórico y en el artículo 467 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se estipula que, "No se permiten avisos de neón, acrílico, de plástico luminosos o iluminados en forma fija o intermitentes, pintados sobre el pavimento, directamente al muro, sobre los marcos y hojas de puertas, columnas o pilastras de las portadas".

Sin embargo, en un recorrido hecho por El Universal se pudo evidenciar que son varios los establecimientos que hacen caso omiso a esta regla, uno de ellos, y posiblemente el más grande es el instalado en la parte de afuera del Centro de Convenciones.

El director de la División de Patrimonio, Alfonso Cabrera, indicó que a estos establecimientos antes de aplicarsele una sanción, se le genera un insumo; una ficha técnica donde se les pone un plazo de días para acogerse a la norma, de no ser así, se les impone una sanción que responde a un salario mínimo.