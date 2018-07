¿Por qué el Tribunal califica como 'tardía' la orden de cerrar Playa Blanca?

Aunque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible insiste en implementar la medida preventiva del cierre de la zona norte de Playa Blanca, en Barú, para la anidación de las tortugas carey, el Tribunal Superior Judicial de Cartagena falló a favor de la comunidad. Es decir, sin consulta previa no se cerrará la playa.

Uno de los apartes del fallo explica que la medida preventiva que quiere implementar el ministerio es tardía, pues su acto administrativo se basa en informes que vienen desde 2002 y se complementa con dos más de 2016 y 2017. Lo que indica que desde hace 16 años, tanto el ministerio como la Alcaldía, Parques Naturales, Cardique y Dimar conocían de la “progresiva disminución de la especie de la tortuga marina y de los obstáculos que ha tenido para su periodo de anidación, reproducción y supervivencia”.

El fallo del tribunal se da luego de la impugnación presentada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente contra la sentencia emitida por el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, que le concedió la razón a las reclamaciones hechas, a través de una tutela, por el representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, José David Miranda López. En esta tutela reclamó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, a la consulta previa libre e informada, autodeterminación de los pueblos, trabajo, mínimo vital, a la seguridad alimentaria en conexidad al derecho a la vida; confianza legítima y autonomía de la profesión u oficio. Pese a que el Minambiente pretendía que se desatendieran estas solicitudes, el tribunal nuevamente les dio la razón y ordenó realizar la consulta a la población negra raizal, 15 días siguientes a la notificación.

Sentencia parcial

El fallo emitido por el tribunal confirma parcialmente la sentencia de tutela en primera instancia, del 7 de junio de 2018. Es decir, suspende el primer artículo de la Resolución 0774 de 10 de mayo de 2018 del Minambiente sobre la medida preventiva de cierre, hasta que se garantice la consulta previa e informada de la comunidad raizal. Por tanto, el resto de artículos de la resolución del Minambiente se mantienen.

“Adoptar transitoriamente para la unidad de Playa Blanca, isla de Barú, el documento construido por Parques Nacionales Naturales, con el fin de permitir el ingreso de 3.124 personas/día, hasta que se adopte por parte de las autoridades competentes una nueva capacidad de carga para la unidad de playa, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1811 de 2015 de la Alcaldía de Cartagena, previa evaluación y análisis de las condiciones ambientales presentes en la zona”, explica la resolución de la medida preventiva.

Esta además ordena a Cardique, Parques Naturales, Alcaldía y exhortar a la Dirección General Marítima para que realicen, en sus competencias, apertura de procesos administrativos sancionatorios ambientales y de recuperación del espacio público necesarios para garantizar la efectividad de la medida.

“Recibimos muy bien el fallo porque se demuestra una vez más que Colombia, en su Estado Social de Derecho, está garantizando que la medida que protege a las tortugas, se consulte con las comunidades. Estamos esperando que se abran las puertas para que participemos de esto”, indicó Wilman Herrera Imitola, representante del Consejo Comunitario de Playa Blanca.

“Oportunidad para evaluar”

Según Karla Barrientos, directora científica de la Fundación Tortugas del Mar y coordinadora de Widecast (Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network) para Colombia, la decisión que tomó hoy el Tribunal Superior de Cartagena beneficia tanto a las tortugas como a la comunidad de Playa Blanca.

“La consulta previa debería verse desde las partes como una oportunidad de diálogo. Que tanto el Ministerio de Ambiente como el Consejo Comunitario de Playa Blanca se sienten bajo los requisitos que este proceso implica y ver qué tan interesados están realmente en la protección de las tortugas carey. Con la decisión, se genera el espacio para que se sienten, hablen y lleguen a acuerdos, oportunidad para evaluar y que se realice un modelo de conservación, no solo de las tortugas carey, sino del ecosistema marino -costero de Playa Blanca con las comunidades asociadas”, explicó la directora.

Para la experta, las comunidades son indispensables para la conservación, en este caso de las tortugas carey. Deben lograr, que sean los principales guardianes de ellas en el territorio y esto se logra incluyéndolos en los procesos de conservación.

Otras formas de preservar la especie

Hace poco se lanzó en Cartagena el sello en contra de la venta de artesanías de Carey, que busca proteger a las tortugas marinas de quienes comercializan con su caparazón. Mientras se decide si se cierra o no la playa, impulsan otro tipo de iniciativas para preservar la especie y conscientización de las personas para que no compren artículos hechos a partir de un animal en peligro de extinción. Esta busca destacar los lugares comerciales libres de ventas ilegales, al tiempo que educa a los turistas para que no pidan ni compren este tipo de artesanías que van en contra del desarrollo sostenible de la ciudad.