¿Por qué fracasó la ruta extendida de Transcaribe a Bocagrande?

¿Qué falló? ¿Muy caro? ¿Poco rentable? Son algunos de los interrogantes que realizan algunos cartageneros en redes sociales tras conocerse la decisión de Transcaribe de suspender la ruta extendida a Bocagrande que arrancó a mediados de noviembre. (Lea aquí: Ruta extendida de Transcaribe en Bocagrande no va más)

El aumento en el horario requirió que el costo del transporte ascendiera a $3.000 (Entre 9:30 p.m. y 11:00 p.m.) lo que generó críticas en muchos usuarios pues consideraban que no debían pagar de más por el servicio. (Lea:Por esta razón Transcaribe aumentaría $900 a la ruta de Bocagrande)

Humberto Ripoll, gerente del SITM, defendió el incremento manifestando que era un 'piloto' que surgió luego de una conversación que el alcalde Sergio Londoño tuvo con los trabajadores del sector turístico de Bocagrande, que pedían la ruta pues se les dificultaba retornar a sus viviendas.

El 15 de diciembre se anunció que la ruta se ampliaría hasta el 15 de enero de 2018 con el objetivo de “facilitar el transporte a cartageneros y turistas durante esta época de Navidad y Año Nuevo”. Pero Ayer, y en un breve comunicado, Transcaribe anunció que el servicio nocturno para Bocagrande quedaba suspendido.

¿Qué pasó?

La empresa justificó que “el comportamiento en cuanto al número de pasajeros para hacerla viable, no mejoró, a pesar de la época de vacaciones y del pedido expreso de algunos trabajadores y usuarios al Alcalde (…) El Comité de Operaciones del SITM determinó así cancelarla”.

Humberto Ripoll en diálogo con este medio explicó a que los operadores del SITM se les paga por kilómetro, lo que implica que si se sube una persona o se suben 100 personas, a estos operadores se les va a pagar lo mismo.

"Yo podría ahora mismo irresponsablemente poner todos los vehículos de Transcaribe a funcionar hasta las 11 de la noche, aún si no hay demanda. Entonces los operadores van a cobrar por sus kilómetros, pero yo no voy a tener la suficiente caja para pagar esos costos. Entonces los operadores demandan al Distrito y ganarían fácilmente esta demanda".

Así mismo aclaró "en la ruta extendida a Bocagrande se subían en promedio 15 personas, entonces esto no daba para cubrir los costos en la extensión de la ruta. Por eso después del piloto, se evaluaron los resultados y se tomó la decisión de no seguir".

Control ciudadano ¿clave?

El pasado 17 de diciembre, Javier Julio Bejarano, un docente universitario publicó en su red social de Facebook los motivos por los que consideraba que Transcaribe no debía cobrar $900 por ofrecer el servicio de ruta extendida.

(Lea aquí: Críticas por aumento de $900 al pasaje en la ruta T103 de Bocagrande)

El video que fue ampliamente compartido, generó dudas en la ciudadanía ante la serie de presuntas irregularidades que cuestionó el docente.

“Cuando salió la medida, me extrañe mucho porque aunque la ruta es necesaria, el cobro era desmedido y entonces me pregunté por qué otros sistemas de transporte que ofrecían este servicio en otras ciudades del país, funcionan desde las 5:00 am hasta las 11:00 pm y cobraban la misma tarifa diurna", explicó Bejarano.

Tras presentar un derecho de petición ante Transcaribe, Bejarano encontró que nunca se encuestaron a 500 personas, solo a 293 personas y que la ruta no fue para atender un “clamor de las personas” que trabajan en este sector.

“Creemos que con esta ampliación y el cobro de 900 pesos adicionales se le estaba dando una mano a los operadores de Transcaribe para darles un dinero extra, pensamos que ellos lo que querían era mantener este decreto para extender la medida a otras rutas”, sostuvo.

En contraposición a Bejarano, Ripoll afirmó que se suspendió la ruta con base el tiempo de prueba (que arrancó desde mediados de noviembre y finalizó el 15 de diciembre).

"Nosotros lanzamos las 500 encuestas, lastimosamente hubo gente que no respondió o que respondió mal. Luego, la tabulación arrojó que el número de encuestas efectivas eran 293. Las personas que respondieron que sí requerían la ruta fueron 145, pero es irresponsable seguir manteniendo la ruta bajo ese esquema de pagar por kilómetro".

Otras reacciones

Monica Fadul, directora de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco en Bolívar, manifestó estar de acuerdo con la decisión de Transcaribe, si efectivamente, la prueba piloto no arrojó los resultados esperados.

"Transcaribe es un servicio que está en la búsqueda de su consolidación. Tiene retos que alcanzar. Aplaudo la disposición que tuvieron tanto el Alcalde como el gerente de extender la ruta en horas de la noche pero ellos dijeron que este era una prueba piloto y si los resultados no fueron los esperados, creo que tomaron una buena decisión. En horas de la noche suele disminuir en el número de pasajeros", indicó.

En el sondeo de ElUniversal.com.co a la pregunta: ¿Está de acuerdo que Transcaribe suspendiera la ruta extendida de Bocagrande?, un 69 por ciento de manifiestan no estar de acuerdo con la suspensión y un 31 por ciento opina que sí.