¿Por qué los buses de Transcaribe que están en Pereira aún no llegan?

Quejas, quejas y más quejas, son las que a diario escuchamos de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), por distintas razones. Entre las más comunes, las demoras en las frecuencia de los buses, congestión en las estaciones y la falta de implementación de nuevas rutas.

Actualmente Transcaribe, cuenta con 152 vehículos con 12 rutas, en días normales excede su capacidad de gente movilizada en un 40%, pero los días sin moto, es decir los segundo y cuartos viernes de cada mes, llegan a transportar a más de 120 mil usuarios. Demanda del SITM supera su capacidad de operación

Al tener una mayor demanda por parte de la ciudadanía pero con la misma oferta de buses provoca que todas las frecuencias se caigan a pesar de que el despacho de los buses es normal; porque cuando estos llegan a las estaciones es mayor el tiempo de carga y descarga ya que hay más gente esperando.

Este factor sumado a que hay tres buses inmovilizados (con capacidad de 160 pasajeros cada uno) en desarrollo de las investigaciones que realizan las autoridades competentes por estar involucrados en accidentes de tránsito, aumentan la insuficiencia en la operación del sistema.

Y si la empresa no tiene los equipos para absorber toda esta demanda, mucho menos tiene la capacidad para implementar nuevas rutas.

Para los problemas planteados anteriormente, hay una solución; la llegada de los buses represados en Pereira. Con estos se tendrían más rutas, se llegaría a más barrios, se transportaría más gente, las frecuencias fueron más rápidas, los usuarios esperarían menos, hubiese más chatarrización y se contaminaría menos el medio ambiente.

Sin embargo, desde marzo venimos escuchando la ampliación de la flota, y 8 meses después ni un solo bus ha sido añadido al sistema.

¿Por qué? ¿Qué falta?

Desde marzo, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, anunció que 18 busetones estaban en perfecto estado mecánico y listos para funcionar en Pereira, lugar donde se ensamblan. Pero no solo esto, Ripoll afirmó que en total serían más de 100 buses lo que serían incorporados a lo largo de 2017, finalizando el año con más de 300 vehículos.(Lea aquí: Transcaribe anuncia la llegada de 150 buses para este año)

108 para ser exactos, de estos 32 son articulados, 48 son busetones y 28 son padrones. Sin embargo, estos están la espera de un documento de un Estatuto Tributario, que otorga a los vehículos amigables con el medio ambiente una exención del IVA, pero dicho aval ha tardado más tiempo del presupuestado.

Según el gerente de Transcaribe, el decreto que permite la exención del IVA a los buses de Transcaribe venció el 31 de diciembre de 2016, y desde ahí Transcaribe quedó en un limbo. El Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Hacienda, se tiraron la pelota de a quién le correspondía hacer las vueltas para expedir el decreto que costaría unos 10 mil millones de pesos para los vehículos.

Así habrían pasado varios meses. Por lo que el mismo Ripoll, el alcalde Manolo Duque y el alcalde encargado Sergio Londoño, habrían acudido al presidente Juan Manuel Santos, a los ministros y viceministros involucrados en el trámite, para agilizar este documento, pero no tenían respuestas. Fue hasta el pasado 26 de septiembre que Santos destrabó el proceso. (¡Se vienen los buses! Santos firmó decreto para traer 70 buses para el SITM)

Este dio vía libre a la exoneración fiscal con el Ministerio de Hacienda. Hoy, ya está el piso jurídico listo, se está a la espera de la resolución por el Ministerio de Minas y el trámite de los papeles.

Ripoll manifestó que la situación es algo que "ya se le sale de la manos a Transcaribe", porque el Gobierno Nacional ha sido muy lento en el proceso. Sin embargo, agregó que el ministerio se comprometió a que el papeleo duraría máximo dos meses. Es decir, que antes de finalizar diciembre los buses estarían en Cartagena.

"Yo me dí cuenta que por el Gobierno Nacional yo no puedo comprometerme, ellos me quedan mal a mí y no pasa nada, pero a mí me la cobra la comunidad. Pero espero que el proceso que está en manos de la burocracia y la voluntad de los funcionarios nacionales que están en Bogotá, sea lo mas pronto posible", sostuvo.

No obstante, para salvar su responsabilidad legal en el asunto y evitar futuros señalamientos por parte de los entes de control, inició un proceso de multa contra los operadores del sistema (Transambiental y Sotramac).

"Tengo las fotos de los vehículos listos que es la responsabilidad que yo tengo y de obligar a los operadores a que paguen para hacer los automotores. El traer los vehículos es responsabilidad de ellos. Pero cuál es la defensa de ellos, 'mira no los puedo traer porque el Gobierno no me deja', ya esa es una respuesta valida, pero yo me curé en salud haciendoles el proceso de multa", sostuvo.

En cuanto a qué rutas se añadirán los 108 buses que están represados en Pereira, el gerente de Transcaribe señaló que la distrubución no se ha definido, pero afirmó que se integrarán a varias de las rutas con más demanda, como la X106 (Variante), la T101 y la T100E.

Ripoll añadió que con estos vehículos también se pondrán en funcionamiento las rutas alimentadoras prometidas como las que pasarán por los barrios Ciudad del Bicentenario y Huellas de Alberto Uribe, y la de Torices. (Lea aquí: A estas rutas destinarán los nuevos buses del SITM)