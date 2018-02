¿Por qué no lo trasladan?

Robert* tiene 9 años y lleva siete meses hospitalizado en la clínica Casa del Niño con varios diagnósticos de pronóstico reservado. Parálisis Cerebral Infantil, epilepsia, síndrome de inmovilidad, fractura y osteomielitis de fémur derecho, provocados por una meningitis bacteriana. Según su historia clínica, está hospitalizado desde julio del 2017, pero a partir del 23 de agosto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tuvo que hacerse cargo de su tutela, pues sus padres dejaron de hacerle ronda en la hospitalización.

A pesar de su diagnóstico, tiene una evolución médica estable y desde agosto los médicos ordenaron su traslado a un hostal, pero esto no se ha dado, a pesar de la instauración de una acción de tutela y de un posterior desacato que ordenan a la EPS Comfamiliar el inmediato cumplimiento.

Entretanto, la permanencia del niño en la clínica representa un riesgo para su salud por la posibilidad de contagio de otras enfermedades, pues sus defensas son muy bajas.

De la hospitalización

El doctor Hernando Pinzón, director médico de la Casa del Niño, explicó que a Robert le hicieron una traqueotomía y una gastrostomía. “Él se alimenta por un tubo que está conectado al estómago y recibe el oxígeno a través de otro. Su evolución dentro del hospital ha sido buena”. El médico señaló que además de la medicación y la alimentación asistida, el niño recibe sus terapias físicas, y están pendientes de la colocación de un botón de gastrostomía, pero mientras eso sucede, el niño debe ser trasladado a un hostal, solicitado desde el año pasado por la Casa del Niño.

Sin traslado

El Universal conoció que tras la orden médica y la demora en el traslado, el defensor de familia encargado del caso instauró una acción de tutela, fallada a favor de Robert, para la protección de sus derechos a la vida digna, a la salud, integridad física, igualdad y seguridad social.

El juzgado quinto de pequeñas causas laborales tuteló, el 26 de septiembre del año pasado, los derechos del niño y ordenó que en el término de 48 horas la EPS Comfamiliar realizara las gestiones pertinentes para el traslado a una IPS que cumpliera con la atención médica integral; pero tras dos solicitudes de pronunciamiento por parte de la EPS, el 7 de diciembre pasado, el juzgado sancionó por desacato a Ana Patricia López, directora regional de Comfamiliar, “considerando que la funcionaria ha asumido una actitud pasiva, desobediente, al punto que no ha desplegado ninguna actividad tendiente a dar cumplimiento al fallo de tutela”, con multa a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y arresto de tres días.

¿Por qué no se ha dado?

Dos meses más han pasado y el niño no ha sido trasladado, por lo que consultamos a la EPS Comfamiliar para conocer los motivos y en un comunicado oficial Ana Patricia López aseguró que el retraso no es responsabilidad de la entidad que representa.

“El caso del niño tiene una particularidad y es que se encuentra en estado de abandono de sus padres; para el traslado al hostal debe existir un acudiente responsable del cuidado del menor. La EPS no puede entregarle el niño a un hostal sin la presencia de su cuidador”, expresó.

La funcionaria no se refirió al desacato impuesto por el juzgado pero sí aseguró que el 5 de octubre se hizo un pago a la IPS hostal Zusalud, para que el niño fuera trasladado, pero recibieron la devolución del pago porque el menor no tenía cuidador legalmente reconocido.

Este medio se comunicó con el Icbf para conocer su posición frente a la situación del menor, y de manera oficial respondieron que desde el mismo momento en que asumieron su protección, Robert cuenta de manera permanente con dos cuidadoras del operador de servicios contratado por el instituto, por lo que no habría justificación para el retraso.

El instituto también hizo un llamado especial a los familiares del niño para que acudan al Centro Zonal Histórico y del Caribe Norte y al Dadis para garantizar el derecho a la salud del niño y el acatamiento de las órdenes judiciales.

Dadis al tanto

Ante la falta de claridad, pasamos el caso al Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, desde donde informaron que están revisando el caso para dar pronta solución al traslado del menor.