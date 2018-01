¿Por qué subió tanto la tarifa de Transcaribe?

El Sistema de Transporte Masivo de Cartagena no fue el único en el país que aumentó más de $100 en el cambio de año: en Pereira pasó de $1.800 a $2.000; en Bogotá, de $2.000 a $2.200 y en Medellín, el Metro pasó de $2.000 a $2.190. No es el único que aumentó $200, pero sí el más caro.

Frente al aumento, algunos cartageneros han organizado protestas y proponen para el próximo 10 de enero un día sin usar el servicio, mientras que algunos expertos advierten que el encarecimiento se debe a la inviabilidad financiera y operativa del sistema, originada en la mala distribución del recaudo, el evidente retraso de la chatarrización y un déficit de usuarios, que juntos están generando un efecto dominó que terminará en el quiebre de Transcaribe si no se hace algo pronto.

¿A dónde se va el recaudo?

¿A dónde se van los $2.300 que usted paga por cada viaje en Transcaribe? Leonardo Jiménez, director del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo capítulo Cartagena, explicó que el primer problema del sistema está en la forma como se está privilegiando las ganancias de los operadores privados por encima de la sostenibilidad.

“Cuando pagamos esos $2.300, el 85% de eso se dirige a los operadores privados, Sotramac, Transcaribe Operador y Transambiental. Esa tarifa también les paga el gas natural que utilizan los operadores, los servicios públicos domiciliarios, el pago de impuestos... hay muchos costos que están asociados para garantizarle la inmensa ganancia que tienen los operadores privados, a costa del detrimento del bienestar”, explicó Jiménez.

Usuarios fugados

Jiménez recordó que una de las claves para que Transcaribe sea rentable está en que cubra en su fase de operación plena el 100% de la demanda del transporte público, calculada, según datos de la misma empresa, en 475 mil pasajeros por día. Como apenas está en la fase intermedia, debería movilizar el 75% de ese número, pero las cifras indican que el sistema en la actualidad está movilizando unos 90 mil pasajeros a diario. Un déficit de más de 200 mil pasajeros que va haciendo hueco en las finanzas del sistema.

¿Qué utilizan esos usuarios? Podrían estar movilizándose en mototaxis, colectivos o en los más de 990 buses de Transporte Público Colectivo que siguen circulando en la ciudad a pesar de que Transcaribe empezó operación comercial en marzo del 2016.

Este incumplimiento en la chatarrización (según los datos más recientes, se han desintegrado 600 de los 1.592 buses de TPC), retrasa también la incorporación de nuevos usuarios y la exclusividad con la que debería funcionar el sistema.

“Transcaribe debería ser monopólico y en este momento, sus 152 buses tienen que competir con los 900 del transporte Colectivo, eso implica que no se cumpla la regla”. Según Jiménez, esta parte del problema es muy simple: si no se chatarriza, no aumentarán los usuarios, pero desde hace meses no se sabe nada del tema y aunque este medio consultó cifras actualizadas, Transcaribe no entregó la información.

Es la clave

Si se chatarrizaran los buses restantes, explicó Jiménez, podría destrabarse el nudo financiero que hace que los sobrecostos del sistema se terminen cobrando a los usuarios con altas tarifas. “Pero aquí hay otro problema, porque cuando uno analiza los recursos que se cuentan para lograr la chatarrización, en el FUDO solo hay $35 mil millones, hasta los $266 mil millones que deberían tener, según el Otrosí 10 del contrato de Sotramac, hay otro déficit. Y entonces se detiene la chatarrización, que detiene los nuevos usuarios, que detiene la entrada de más recursos y que se decanta en aumento de precios para garantizar la funcionalidad”, sentenció el economista.

¿Cómo salvarnos?

Leonardo Jiménez aseguró que sin recursos para chatarrizar, la opción que queda es ajustar ganancias de los operadores privados y exigirle al Gobierno Nacional que ayude a destinar recursos adicionales para lograr la desintegración de los buses que están circulando.

¿Y el bolsillo cartagenero?

En una ciudad donde según cifras del Dane, el 55% de los cartageneros trabaja en la informalidad, el aumento en más del 9% en una tarifa de Transcaribe es terrible, sobre todo porque este es un parámetro que marcará también la tarifa del Transporte Público Colectivo. “Esto afecta la capacidad de compra y en los ingresos netos, profundizando los niveles de pobreza, de miseria y de desigualdad social”, dijo Jiménez.