¿Por qué un crucero noruego cerró sus puertas cuando llegó a Cartagena?

367 guías turísticos iniciaron un paro para rechazar la supuesta competencia desleal al interior del puerto de Cartagena. La concentración del colectivo evitó que uno de los tres cruceros internacionales que arribaron este sábado pudiera abrir sus puertas para que los visitantes conocieran la ciudad.

Pese a que el gremio había descartado un cese de actividades, la situación presentada al interior del puerto con un operador turístico y que califican de “injusta” e “intolerable” los obligó a levantar su voz de protesta para exigir su derecho al trabajo.

Víctor Méndez, presidente del gremio de guías turísticos denuncia que se han visto afectados por la competencia desleal por parte de la compañía de buses turísticos Citysightseeing.

“Nosotros los guías de Cartagena tenemos un acuerdo bilateral desde hace 40 años que ha sido respetado de manera juiciosa por todas las agencias que han operado en Cartagena. Pero entonces la empresa Citysightseeing llega aquí y arremete con eso afectando a 700 familias que vivimos de eso ”, sostiene.

Méndez acusó a dicha compañía de violar los acuerdos pactados en la reunión del pasado 13 de diciembre y en la que estuvieron presentes el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, Corpoturismo, Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y otras empresas asociadas al turismo en la ciudad.

“Permiten de manera irregular que una persona Citysightseeing entre y negocie dentro del barco. Un hecho que es ilegal porque un barco es una nación diferente. Usted para entrar en un barco debe tener un permiso especial o un tiquete comprado pero como la plata mueve cualquier tuerca... los trabajadores de Citysightseeing ingresan al barco y hacen su negociado allá”, indicó.

En medio de la protesta de los guías, se hizo presente el alcalde encargado Pedrito Pereira quién apaciguó los ánimos y logró que los pasajeros y tripulantes de otros dos cruceros internacionales sí pudieran visitar la ciudad.

El Universal conoció que el crucero que no logró abrir sus puertas era procedente de Noruega.

Los acuerdos pactados por el que los guías profesionales exigen su cumplimiento son: no vender paquetes turísticos en el puerto por aparte del Citysightseeing; no contratar guías ilegales o personas que no porten la tarjeta de guía ni el Registro Nacional de Turismo (RNT); y el último es que no se vendan paquetes turísticos dentro del crucero cuando ya esté atracado en Cartagena. Es decir, que los pasajeros que no compraron excursiones tengan la posibilidad de contratar independientemente el taxi y el guía.

NUEVA REUNIÓN

El alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira explicó que el próximo lunes sostendrá una nueva reunión con los guías, operadores y demás autoridades vinculadas al turismo. Así mismo expresó que se hace necesario que las empresas operadoras “vinculen a los guías de turismo” para trabajar por una mejor oferta turística.

El mandatario local resaltó “lo más importante es la solución y confío en que se cumplirán para seguir demostrando que somos una ciudad realmente competitiva y comprometida con ofrecer una excelente estadía a los turistas durante el tiempo que visiten la heroica”.

Como medida preventina, el Alcalde designó a un veedor de Corpoturismo quién hará presencia en el puerto para revisar las criticas y denuncias presentadas por el gremio de guías turísticos.

El Universal intentó conocer la posición de la SPRC pero un vocero de prensa indicó que la Alcaldía de Cartagena está al frente del tema.