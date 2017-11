Por recolección masiva de agua, algunos barrios ya están sin el servicio

Por 24 horas estará la ciudad sin el servicio de agua potable debido a una parada técnica que hará Aguas de Cartagena en el acueducto, donde realizará trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, en los principales componentes de los sistemas eléctrico e hidráulico, con el objetivo de continuar garantizando la óptima prestación de este servicio. (Lea:Cartagena se quedará sin agua este miércoles)

La suspensión será este miércoles 29 de noviembre, desde las 8 a.m, no obstante barrios como Zaragocilla, Los Calamares, Plan 400, Chipre, Chiquinquirá, Camaguey, La Gloria, San Pedro, Los Ejecutivos, Escallón Villa y Nuevo Bosque ya no tienen agua ante “el consumo generalizado por encima de la capacidad de nuestro sistema”, según informó Aguas de Cartagena.

“Desde esta mañana se está experimentando un consumo generalizado por encima de la capacidad de nuestro sistema, producto del acopio de agua de la mayoría de los usuarios, en la víspera de la Parada. Por eso, la insistencia nuestra de almacenar con anticipación. Se espera que durante esta noche se pueda normalizar gradualmente, el servicio de agua”.

Por esta razón la empresa pide paciencia a los usuarios y recuerda al resto de la ciudadania provisionarse de este recurso lo antes posible pues se espera que el servicio retorne el próximo jueves 30 de noviembre a las 8:00 a.m.

Sobre los trabajos

Entre los trabajos a realizar por la empresa, se encuentran el mantenimiento general al sistema eléctrico de las Estaciones de Bombeo de Agua Cruda, traslado de un poste con líneas de 34.5 kv en la conexión Membrillal - Piedrecitas, así como la instalación de un nuevo seccionador de llegada de energía a la Estación de Albornoz, entre otros.

Durante esta Parada Técnica, también realizarán diversas intervenciones en la infraestructura de acueducto, entre ellas, la reparación de la tubería de agua cruda de 1.000 milímetros de diámetro, en el sector Lomas de Albornoz, así como un tramo de la línea de agua cruda de 45 pulgadas en Membrillal.