Por salud, afíliate a una EPS

¿Puede usted prever cuándo va a enfermarse y requerir atención médica? A menos que sea vidente la respuesta es no y en esa situación, para acceder a los servicios médicos, usted debe estar afiliado a una Entidad Promotora de Salud (EPS).

La importancia de este trámite, que es gratuito, parece ser desconocida por miles de personas de los niveles 1 y 2 del Sisbén. El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) precisó que son 35.011 personas las que están aptas para afiliarse a una EPS y no lo hacen.

Por ello, para facilitarles el trámite, esta semana se realizó la Jornada de Afiliación en Salud. La actividad se inició el lunes y termina hoy en la Alcaldía Menor de la Localidad 2 (Casa de Justicia), en el barrio Chiquinquirá. El horario de atención es de 8 a. m. a 3 p. m. y los únicos requisitos son pertenecer a los niveles 1 y 2 del Sisbén y presentar el documento de identidad actualizado.

En la actividad estarán funcionarios del Dadis, Más Familias en Acción, Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR) y Sistema de identificación de Beneficiarios de Subsidios Sociales (Sisbén).

“Estamos invitando a toda la población a que asista. Una vez termine la jornada de afiliación, e incluso desde ya, las personas pueden afiliarse a la EPS que prefieran llegando hasta las oficinas de estas EPS y solicitando la afiliación. Este trámite es gratuito. Solo deben llevar el documento de identificación”, afirmó Adriana Meza Yepes, directora del Dadis.

Señaló que en la página web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, www.adres.gov.co, ventana BDUA (Base de Datos Única de Afiliados), cualquier ciudadano puede consultar si está o no afiliado al sistema de salud y cuál es su estado de afiliación en el mismo.

“Todas las personas que no tienen seguridad social, ni capacidad de pago, tienen el derecho pero también la obligación de afiliarse a una EPS. Nadie debe dejar que lo presionen a decidir, deben afiliarse en la que consideren es la mejor EPS. En nuestra página web y en la de la Superintendencia Nacional de Salud hay indicadores de cuáles son, según un ranking, las mejores EPS y las que no tienen buen desempeño. Quien tenga un hermano, primo, tío, vecino que no tenga EPS, por favor consúltelo en Adres y motívelo a afiliarse”, resaltó la funcionaria.

En estudio

En el 11º Congreso Nacional Gestarsalud, que se realizó los días 16 y 17 de noviembre en la ciudad, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, propuso analizar la posibilidad de poner fecha límite a la población pobre no asegurada. El fin es que en cinco años, aproximadamente, no haya ni una sola persona por fuera de las EPS, eliminando así los recursos que se asignan a las secretarías de salud distritales para atender a los no afiliados.

Este año, el Ministerio de Salud asignó un presupuesto de $9.748 millones al Dadis para la atención de personas no afiliadas a EPS.