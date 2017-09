Críticas al Distrito por pintar “a medias” el puente Romero Aguirre

La situación deteriorada del puente Romero Aguirre, que comunica a los barrios Crespo y Canapote, era evidente desde hace algún tiempo. Por ello, el pasado 23 de agosto, la Junta de Acción Comunal del barrio Canapote, manifestó a El Universal su preocupación por la estructura. (Lea aquí: En Canapote temen por el puente Romero Aguirre)

Estos manifestaron que el puente necesitaba con urgencia una intervención, pues no tenía andenes, las varillas de sus barandas estaban visibles y las zonas debajo de la estructura estaban llenas de basuras. La preocupación era aún mayor porque por el sitio transitaría el papa Francisco y su dispositivo de seguridad durante su visita a Cartagena, el pasado 10 de septiembre.

Ante esto, un día antes de la visita del sumo pontífice este fue intervenido. El sentido Crespo-Canapote fue pintado, señalizado y sus barandas arregladas.

"Esto es una burla"

Bienvenido Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Canapote, en diálogo con El Universal.com.co, manifestó su inconformismo por el trabajo realizado en el puente, pues señala que el trabajo fue a "medias" ya que intervinieron un solo sentido.

"Pintar solo la parte del puente por donde transitaría el papa, fue una burla para nosotros como comunidad, es una falta de respeto, lo que nosotros estamos pidiendo es una reparación total, no a medias", afirmó Rodríguez.

El líder comunal precisó que en cualquier momento podría presentarse una tragedia en el puente, pues todas las mañanas algunas personas se movilizan por ahí para para cruzar hacia las playas, a sus rutinas de ejercicios, pero tienen que caminar sobre la vía, debido al deterioro o inexistencia de andenes y los vehículos, especialmente las busetas, circulan a alta velocidad.

Rodríguez agregó que no es la primera vez que solicitan una intervención en el Romero Aguirre, "hemos puesto la petición en distintas ocasiones a la secretaría de Infraestructura, pero ellos siempre nos dicen que no hay presupuesto".

¿Qué dice Infraestructura?

Clara López, secretaria de Infraestructura, aclaró que la obra realizada en el Puente Romero Aguirre un día antes de la llegada del papa Francisco no fue realizada por esta dependencia sino por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt.

Además manifestó que es de conocimiento de la Secretaría el estado del puente y por ello trabajan en un proyecto para su intervención.

"En estos momentos estamos estudiando el convenio para arreglar las barandas y andenes del Romero Aguirre, se espera que en un plazo de 15 días se tenga el presupuesto y el contrato listo", dijo.

¿Qué dice el Datt?

Por su parte, un vocero del Tránsito manifestó que si bien es cierto, la institución realizó una intervención en el puente, estos trabajos no son competencia de ellos. "como parte del embellecimiento por la visita del papa, decidimos colaborar pintando el puente, pero no es nuestra obligación pintar y reparar los puentes, nosotros no somos organismos ejecutor de obras", indicó.

Lo cierto es que el emblemático puente Romero Aguirre sigue esperando una reparación y los residente de barrios cercanos esperan que el Distrito no espere que suceda un hecho que lamentar.