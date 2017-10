Portales de Blas de Lezo I:166 días bajo el techo de la ilegalidad

El edificio Portales de Blas de Lezo I solo tenía cinco meses de estar habitado cuando sus moradores recibieron una noticia que sin duda los estremeció: el derrumbe del edificio en construcción Portales de Blas de Lezo II, del que era propietario Wilfran Quiroz Ruiz, mismo constructor del inmueble en el que estaban viviendo.

¿Será que nos pasará lo mismo? ¿Nuestro edificio también fue levantado con documentación falsa? ¿Qué hacemos? ¿Nuestras vidas corren peligro? Esos fueron algunos de los interrogantes que embargaron a los dueños de apartamentos en esta propiedad horizontal.

Ante la tragedia, los residentes de Portales I comenzaron a título personal y con recursos propios indagaciones para determinar las condiciones estructurales del edificio en el que vivían. Una vez tuvieron los informes de los estudios preliminares, los resultados mostraron que en efecto había deficiencias, y ante las recomendaciones de expertos, solicitaron acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para instaurar una acción de tutela en contra del Distrito y el constructor, para que así aplicaran unos estudios más profundos.

Preocupación, 21 personas muertas, un alcalde suspendido, tres personas bajo medida de aseguramiento, otra condenada, y una investigación que lideran entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, Fiscalía, Procuraduría General de la Nación y Distrito, es el resumen de estos cinco meses de desesperación, que empezaron su conteo desde aquel 27 de abril, día en que se desplomaron paredes, vidas e ilusiones. (Lea aquí:Custodian Portales de Blas de Lezo I tras evacuación de sus residentes)

La pesadilla no para

Son 13 las familias que no duermen tras saber que el edificio en donde viven, de no ser intervenido, se puede desmoronar en cualquier momento. Pero esta preocupación se multiplicó después de ser notificados por parte del Distrito que Portales de Blas de Lezo I debía ser evacuado.

El 30 de septiembre, pasadas las siete de la noche, llegaron al edificio funcionarios de la Alcaldía, Gestión del Riesgo y Bomberos informando que tenían que hacer una pronta evacuación para proteger la vida de los habitantes.

Todo esto se da como resultado de los estudios de la Universidad de Cartagena, que arrojaron que el edificio no cumple con las normas NSR - 10 (Norma Colombiana Sismo Resistente), que la calidad de los materiales y la manera como se manejó la estructura del edificio no es la adecuada y no cumplen con las exigencias mínimas de la norma.

Por ahora, están a la espera de un subsidio de vivienda que les entregará la Alcaldía para poder mudarse temporalmente a otro lugar. Según estableció la oficina de Gestión del Riesgo, este auxilio es de 400 mil pesos, monto que rechazan los moradores, debido a que consideran que es insuficiente para vivir dignamente.

Ante la negativa, el Distrito está analizado los cánones de arrendamiento en la zona, por lo que ya se le solicitó certificación a las lonjas de la ciudad para así establecer un valor definitivo.

Antecedentes

Los propietarios le explicaron a El Universal cómo fue el proceso desde que Wilfran expidió documentación en la notaría, hasta que se entregó el edificio.

En junio de 2016, Wilfran Quiroz Ruiz fue hasta la Notaría Séptima de Cartagena para protocolizar un reglamento de propiedad horizontal. Para dicho trámite entregó un documento falso de licencia de construcción, de la Curaduría No 2 de Cartagena. Sin embargo, ningún funcionario de la Notaría se percató de la ilegalidad de la licencia aportada, ni el protocolista, ni el personal jurídico antes de que el notario la firmara.

Dicha escritura firmada por el Notario Séptimo de Cartagena es llevada para su inscripción a la oficina de registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, que tampoco se percató que la licencia era falta. De allí salieron los quince folios de matrícula del edificio Portales de Blas de Lezo I.

La alcaldía de la Localidad 3, inspectores y la Oficina de Control Urbano no ejercieron sus deberes de inspección y vigilancia y dejaron que se levantaran edificios sin licencia, superando el máximo de pisos permitidos, con violación de las normas urbanísticas y del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Las entidades bancarias hicieron estudio de títulos y avalúos comerciales, y enviaron a los peritos, pero tampoco se dieron cuenta de la ilegalidad y desembolsaron créditos por mas de 110 millones de pesos.

En noviembre de 2016 se mudó la primera familia a Portales de Blas de Lezo I, el resto de apartamentos empezaron a ser habitados desde enero del 2017.

Hay más

Después de conocerse la orden de desalojo, Jairo Mesa Guerra, superintendente de Notariado y Registro (e), aseveró que durante las investigaciones han determinado que son 26 los edificios ilegales de Wilfran Quiroz y que detrás de la mafia de construcciones piratas en Cartagena estarían miembros de su familia.

Señaló a María de las Nieves Quiroz Ruiz, en representación de la firma Construcciones, Proyectos y Desarrollo S.AS., Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Dagoberto Quiroz Ruiz, Emis Quiroz Ruiz, Eusebio Quiroz Ruiz y Jonnathan Rivera Quiroz.

El supernotario (e) recomendó a Sergio Londoño Zurek, alcalde (e), que desalojara todas estas propiedades horizontales para que le aplicaran estudios similares a los de Portales de Blas de Lezo I.

Cabe resaltar que dentro de los edificios presuntamente ilegales y levantado por los Quiroz están:

- Edificio Shalom, en El Recreo

- Edificio Calipso Tower, en el Alto Bosque

- Edificio Atlanta, en el Alto Bosque

- Edificio Brisas de la Castellana, en Chipre

- Edificio Innova, en el Alto Bosque

- Edificio Villa Ana, en Buenos Aires

- Edificio Cinco Letras

Por su cuenta

Aunque la oficina de Gestión del Riesgo prometió un camión para que en Portales de Blas de Lezo I empezaran los trasteos, esto no se ha cumplido a cabalidad. En la mañana del sábado, los vecinos tuvieron que alquilar un camión para comenzar la mudanza, puesto que al lugar solo llegaron funcionarios de esta dependencia para colaborar, pero no el vehículo.

