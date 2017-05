“Preferimos el riesgo a quedar en la calle”: Habitantes de Lo Amador y La María

Cuando el cielo se nubla, y vienen los truenos y la lluvia, la incertidumbre y el miedo se apoderan de Fred Polo. Su casa, ubicada en el barrio La María, pertenece al grupo de las 8 familias que se encuentran en zona de alto riesgo.

Este joven de 29 años, es padre de 3 niñas, menores de edad, que se han criado al lado de su abuela, pues no cuentan con una figura materna desde hace mucho tiempo. Actualmente está desempleado y con la ayuda de su madre, quien es modista y de su hermano, albañil, ha podido sacar a sus hijas adelante.

Pero eso no es todo, 8 menores de edad más viven en la parte de atrás de la casa de Fred, junto a su tío y su esposa. Ellos también han sido notificados por la Oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena para que evacuen, cuanto antes, la zona.

En diálogo con El Universal, Fred explicó que “está entre la espada y la pared”, que quiere dejar de exponer a su familia pero prefiere el riesgo a quedarse en la calle, pues el subsidio de 200 mil pesos que ofrece el Distrito no alcanza para un arriendo y menos si es para 3 meses.

“A veces me pongo a pensar en los riesgos de la zona, porque con las lluvias que nos acechan todos los días, tenemos el temor de que en cualquier momento la casa se caiga. Pero también pienso en que si evacuamos y aceptamos el subsidio, no vamos a encontrar donde vivir por ese precio”, afirmó Polo.

El temor es el protagonista

A Catalina Altamiranda Hidalgo y a sus 4 hijos, el temor los aqueja todos los días, pues desde hace 24 años viven en una pequeña vivienda, también ubicada en La María.

Hace aproximadamente un mes, la pared del patio de esta madre cabeza de hogar se derrumbó sorpresivamente y aunque hoy su casa también se encuentra en zona de alto riesgo, ella sin titubear afirma que no saldrá.

“Mi hijo me salvó. “Él me dijo “quítate”, pero yo no le presté atención y seguí lavando los platos en el patio; de repente la pared se derrumbó y como por obra de Dios, mi hijo se asomó y me ayudó”, contó la mujer de 53 años.

Añadió que no aceptará la ayuda de la Alcaldía porque el monto que quieren brindar no alcanza para sobrevivir y no han planteado una mejor ayuda.

“No hay mejores opciones”

Yarima Padilla García, es una de las que conforma una familia de 13 personas que habitan en el barrio Lo Amador y en la que hace 15 días su terraza se derrumbó. Pertenece al grupo de las 11 viviendas que están en zona de riesgo.

Firmes en su decisión de no salir de su casa. Así se mantienen los integrantes de esta familia, a quienes también el Distrito ofreció un subsidio de 200 mil pesos para evacuar el lugar y trasladarse a otro donde sus vidas corran menos riesgo.

“Solo hay dos personas que trabajan y eso no nos alcanza para sobrevivir. Estoy de acuerdo con lo que afirma la Oficina de Gestión del Riesgo, que tenemos que valorar y proteger nuestra vida pero si vamos a salir de la casa para irnos para otro lado a pasar más trabajo, mejor nos quedamos aquí”, puntualizó Yarima, una de las afectadas.

¿Qué dice Gestión del Riesgo?

“Los subsidios son trimestrales y la única manera que se les retire es cuando ya estas personas acceden a casa propia. Además se entregan por el tiempo que sea necesario, mientras las familias reciben un beneficio de vivienda”, explicó un vocero de Gestión de Riesgo.

Por su parte, Laura Mendoza, jefe asesora, aclaró que se le está otorgando subsidios a 1.850 personas, número que tiende a aumentar y que por más esfuerzos que se haga es muy difícil incrementar el monto del subsidio que se está otorgando.