Preocupación en el HUC; U de C le termina contrato y pide el edificio que ocupa

Por razones que aún se desconocen, la Universidad de Cartagena dio por terminado el contrato con el Hospital Universitario del Caribe (HUC), el cual había sido suscrito el 26 de abril de 2016. Así lo dio a conocer el alma mater a través de un comunicado.

"Solicitamos a la ESE Hospital Universitario del Caribe la entrega real y formal de la edificación a esta universidad, inmueble de su propiedad conforme a la matricula inmobiliaria 060-191199 de la Oficina de Instrumentos Públicos (...)", señala un aparte de la misiva.

El escrito es firmado por Edgar Parra Chacón, rector del alma mater.

La Universidad de Cartagena tenía un comodato con el hospital, para que los alumnos de las diferentes especialidades medico-quirúrgicas realizaran sus prácticas profesionales. Dicho contrato vencía en febrero de 2021, sin embargo se terminó antes del tiempo previsto.

No es la primera vez que los estudiantes de esa institución ven en peligro sus procesos de formación. En noviembre del año pasado, la incertidumbre fue latente por la intervención que la Superintendencia de Salud empezó a realizar a ese centro hospitalario; fue cuando entonces Parra pidió calma a la comunidad estudiantil y exhortó a que se continuaran con las prácticas profesionales. Ahora, la preocupación se genera por la terminación del convenio con el HUC.

¿Por qué la decisión?

Trascendió que la decisión fue tomada por la universidad como una medida preventiva, a fin de proteger su bien inmueble en caso de una posible liquidación del hospital.

¿Qué dice la Gobernación?

La Gobernación de Bolívar, como se recordará, es la encargada de la operación de este centro de salud. Sobre la terminación del comodato, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, manifestó su desacuerdo con la decisión y aseguró que convocará a una reunión para discutir el tema.

"El Hospital Universitario del Caribe cumple una vital función en la atención en salud para Cartagena y Bolívar, y como escenario ideal para la práctica de los estudiantes y especialistas de la medicina. La prórroga del convenio de comodato es una necesidad, no comparto la posición que se ha planteado de no renovarlo; solicitaré al rector de la Universidad de Cartagena y al interventor que funge como gerente del hospital, resolver cualquier diferencia que no permita ver con tranquilidad la prórroga que por ley se está requiriendo", sostuvo el mandatario departamental.

Agregó que: "Estoy convocando para el miércoles, a las 10 a.m., a nuestro despacho al rector de la Universidad de Cartagena, al decano de la facultad de Medicina, al interventor gerente del Hospital, al Ministerio de Salud, Procuraduría General de la Nación y al Defensor del Pueblo para resolver lo que impida la prórroga del comodato", indicó Turbay.

¿Qué pasará?

Se desconoce el futuro que tendrá el hospital público que atiende a miles de personas de escasos recursos, no solo de Cartagena sino también de poblaciones aledañas.